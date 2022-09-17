Субсидії 2022: хто може отримати, скільки і як оформити

Опалювальний сезон вже зовсім близько і українців цікавить запитання, чи буде нарахування субсидії 2022 року, хто її отримає, скільки і як це зробити? Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

В Мінсоцполітики детально розповіли про субсидії 2022 року, їхній розмір та кому вони будуть нараховані.

Що таке субсидії і навіщо вони потрібні

Субсидією називають державну грошову допомогу, яка виплачується, щоб покрити частину рахунків за комунальні послуги, витрати на управління багатоквартирним будинком тощо.

Зазвичай субсидія покриває:

абонентське обслуговування комунальних послуг;

житлово-комунальні послуги;

витрати на комунальні послуги в житловому кооперативі;

витрати на управління багатоквартирним будинком, в якому створено ОСББ;

придбання рідкого та твердопаливного пічного побутового палива чи скрапленого газу.

Кошти на останню послугу можна отримати один раз на рік і лише в тому випадку, якщо на житло не оформлена жодна інша субсидія, яка покриває рахунки за тепло.

Отримувачі субсидії: які є вимоги

Якщо раніше людина отримувала субсидію, але тепер в її прибутках відбулися певні зміни, вона повинна протягом місяця повідомити про це органи соціального захисту населення. Про які саме зміни йдеться:

склад осіб, які зареєстровані у житловому приміщенні, та їх соціальний статус;

перелік отримуваних послуг;

набуття права власності на будь-які транспортні засоби (крім мопеда, причепа) або на житлове приміщення в селищі міського типу чи місті;

зміна виконавця послуги;

здійснення операції з придбання готівкової чи безготівкової іноземної валюти чи банківських металів на суму понад 50 тисяч гривень;

здійснення одноразової покупки чи набуття права власності на майно, вартістю понад 50 тисяч гривень.

Чи можуть відмовити у нарахуванні субсидії

Всі заяви розглядаються в індивідуальному порядку, а тому, якщо доходів громадянина виявляється достатньо, щоб сплачувати комунальні платежі та інші послуги самостійно, в нарахуванні субсидії можуть відмовити.

Рішення повинні повідомити протягом трьох календарних днів з моменту винесення у паперовій формі під підпис.

Також в документі обов'язково вказують причини відмови та описують порядок, за яким можна оскаржити прийняте рішення, щоб знову подати на субсидію.

Призначення субсидії: хто може оформити

Серед українців існує стереотип, що субсидію нараховують лише пенсіонерам. Насправді, оформити грошову допомогу може кожен громадянин України, який перебуває на її території та проживає у будинку на законних підставах.

Субсидії 2022 року можуть оформляти:

забудовники, будинки яких ще не увійшли в експлуатацію, але комунальні платежі вже почали приходити;

власники будинку чи орендарі, які сплачують рахунки за комунальні послуги;

неповнолітні діти-сироти, які залишилися без батьків (в цьому випадку заяву офомлює опікун);

внутрішньо переміщені особи, які винаймають житло за договором оренди.

Розрахунок субсидії 2022 року: як розрахувати і чи потрібно щомісяця переофомлювати

Розмір субсидії розрахувати досить просто. Для цього потрібно взяти показники вартості житлово-комунальних послуг і обсяг обов'язкового платежу, а потім вирахувати різницю.

Саме тому розмір субсидії завжди індивідуальний. На суму також може впливати рівень доходів та кількість осіб, які зареєстровані і фактично проживають в будинку.

Існує спеціальний портал, де можна самостійно розрахувати розмір субсидії. Тут же можна переглянути субсидії онлайн, перевірити, чи дали вам грошову допомогу.

На опалювальний і неопалювальний сезон субсидії розраховують окремо. Тобто, двічі на рік абонентам проводиться перерахунок. Саму субсидію назначають від місяця звернення громадянина і до кінця опалювального сезону.

Опалювальний сезон триває від 1 жовтня до 30 квітня. А неопалювальний - від 1 травня до 30 вересня.

Які документи потрібні для оформлення субсидії

Для оформлення субсидії звертаються до таких органів:

уповноважена посадова особа виконавчого органу територіальної громади;

ЦНАП;

орган соціального захисту населення.

Також можна оформити субсидію онлайн через портал Дія.

Заздалегідь підготуйте такі документи:

Заява про призначення житлової субсидії. Декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням субсидії. Довідка про доходи (якщо у декларації зазначені певні доходи, однак інформація про них відсутня у ПФУ та ДФС). Договір про винайм житла (за наявності). Документи, які можуть підтвердити непроживання особи за місцем реєстрації (у разі потреби).

Субсидії 2022: чи вистачить на всіх

Сьогодні багато українців переймаються, що субсидії 2022 року можуть скасувати або значно зменшити їхній розмір. Проте не варто турбуватися, адже в Мінсоцполітики наголосили - кошти з бюджету на соціальну допомогу виділили.

Сума на 2022/23 рік складає 37,9 млрд гривень. І вона може цілком покрити всі потреби громадян.

Перерахунок субсидій 2022 року відбудеться вже 5 жовтня, тому що працівникам державних установ для розрахування субсидії потрібно отримати ще певні відомості. А саме:

доходи осіб від ПФУ та Державної податкової служби;

розмір внесків і платежів від виконавців комунальних послуг;

ціни і тарифи на житлово-комунальні послуги.

Наприклад, 2021 року середній розмір субсидії становив близько 4000 гривень.

Чи позначиться на людях, що Мінсоцполітики більше не буде відповідати за субсидії

Від 2023 року Мінсоцполітики передасть виплату і призначення субсидії ПФУ, проте це стосується лише внутрішніх механізмів опрацювання документів. На українцях ця зміна жодним чином не позначиться. Субсидії надалі будуть виплачувати безперебійно та стабільно.