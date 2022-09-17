Субсидії 2022: хто може отримати, скільки і як оформити

Опалювальний сезон вже зовсім близько і українців цікавить запитання, чи буде нарахування субсидії 2022 року, хто її отримає, скільки і як це зробити? Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.
В Мінсоцполітики детально розповіли про субсидії 2022 року, їхній розмір та кому вони будуть нараховані.
Що таке субсидії і навіщо вони потрібні
Субсидією називають державну грошову допомогу, яка виплачується, щоб покрити частину рахунків за комунальні послуги, витрати на управління багатоквартирним будинком тощо.
Зазвичай субсидія покриває:
- абонентське обслуговування комунальних послуг;
- житлово-комунальні послуги;
- витрати на комунальні послуги в житловому кооперативі;
- витрати на управління багатоквартирним будинком, в якому створено ОСББ;
- придбання рідкого та твердопаливного пічного побутового палива чи скрапленого газу.
Кошти на останню послугу можна отримати один раз на рік і лише в тому випадку, якщо на житло не оформлена жодна інша субсидія, яка покриває рахунки за тепло.
Отримувачі субсидії: які є вимоги
Якщо раніше людина отримувала субсидію, але тепер в її прибутках відбулися певні зміни, вона повинна протягом місяця повідомити про це органи соціального захисту населення. Про які саме зміни йдеться:
- склад осіб, які зареєстровані у житловому приміщенні, та їх соціальний статус;
- перелік отримуваних послуг;
- набуття права власності на будь-які транспортні засоби (крім мопеда, причепа) або на житлове приміщення в селищі міського типу чи місті;
- зміна виконавця послуги;
- здійснення операції з придбання готівкової чи безготівкової іноземної валюти чи банківських металів на суму понад 50 тисяч гривень;
- здійснення одноразової покупки чи набуття права власності на майно, вартістю понад 50 тисяч гривень.
Чи можуть відмовити у нарахуванні субсидії
Всі заяви розглядаються в індивідуальному порядку, а тому, якщо доходів громадянина виявляється достатньо, щоб сплачувати комунальні платежі та інші послуги самостійно, в нарахуванні субсидії можуть відмовити.
Рішення повинні повідомити протягом трьох календарних днів з моменту винесення у паперовій формі під підпис.
Також в документі обов'язково вказують причини відмови та описують порядок, за яким можна оскаржити прийняте рішення, щоб знову подати на субсидію.
Призначення субсидії: хто може оформити
Серед українців існує стереотип, що субсидію нараховують лише пенсіонерам. Насправді, оформити грошову допомогу може кожен громадянин України, який перебуває на її території та проживає у будинку на законних підставах.
Субсидії 2022 року можуть оформляти:
- забудовники, будинки яких ще не увійшли в експлуатацію, але комунальні платежі вже почали приходити;
- власники будинку чи орендарі, які сплачують рахунки за комунальні послуги;
- неповнолітні діти-сироти, які залишилися без батьків (в цьому випадку заяву офомлює опікун);
- внутрішньо переміщені особи, які винаймають житло за договором оренди.
Розрахунок субсидії 2022 року: як розрахувати і чи потрібно щомісяця переофомлювати
Розмір субсидії розрахувати досить просто. Для цього потрібно взяти показники вартості житлово-комунальних послуг і обсяг обов'язкового платежу, а потім вирахувати різницю.
Саме тому розмір субсидії завжди індивідуальний. На суму також може впливати рівень доходів та кількість осіб, які зареєстровані і фактично проживають в будинку.
Існує спеціальний портал, де можна самостійно розрахувати розмір субсидії. Тут же можна переглянути субсидії онлайн, перевірити, чи дали вам грошову допомогу.
На опалювальний і неопалювальний сезон субсидії розраховують окремо. Тобто, двічі на рік абонентам проводиться перерахунок. Саму субсидію назначають від місяця звернення громадянина і до кінця опалювального сезону.
Опалювальний сезон триває від 1 жовтня до 30 квітня. А неопалювальний - від 1 травня до 30 вересня.
Які документи потрібні для оформлення субсидії
Для оформлення субсидії звертаються до таких органів:
- уповноважена посадова особа виконавчого органу територіальної громади;
- ЦНАП;
- орган соціального захисту населення.
Також можна оформити субсидію онлайн через портал Дія.
Заздалегідь підготуйте такі документи:
- Заява про призначення житлової субсидії.
- Декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням субсидії.
- Довідка про доходи (якщо у декларації зазначені певні доходи, однак інформація про них відсутня у ПФУ та ДФС).
- Договір про винайм житла (за наявності).
- Документи, які можуть підтвердити непроживання особи за місцем реєстрації (у разі потреби).
Субсидії 2022: чи вистачить на всіх
Сьогодні багато українців переймаються, що субсидії 2022 року можуть скасувати або значно зменшити їхній розмір. Проте не варто турбуватися, адже в Мінсоцполітики наголосили - кошти з бюджету на соціальну допомогу виділили.
Сума на 2022/23 рік складає 37,9 млрд гривень. І вона може цілком покрити всі потреби громадян.
Перерахунок субсидій 2022 року відбудеться вже 5 жовтня, тому що працівникам державних установ для розрахування субсидії потрібно отримати ще певні відомості. А саме:
- доходи осіб від ПФУ та Державної податкової служби;
- розмір внесків і платежів від виконавців комунальних послуг;
- ціни і тарифи на житлово-комунальні послуги.
Наприклад, 2021 року середній розмір субсидії становив близько 4000 гривень.
Чи позначиться на людях, що Мінсоцполітики більше не буде відповідати за субсидії
Від 2023 року Мінсоцполітики передасть виплату і призначення субсидії ПФУ, проте це стосується лише внутрішніх механізмів опрацювання документів. На українцях ця зміна жодним чином не позначиться. Субсидії надалі будуть виплачувати безперебійно та стабільно.