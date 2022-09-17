Субсидии 2022 года: кто может получить, сколько и как оформить

Отопительный сезон уже совсем близко и украинцев интересует вопрос, будет ли начисление субсидии 2022 года, кто получит, сколько и как это сделать? Читайте об этом в материале ТСН.ua.

В Минсоцполитики подробно рассказали о субсидиях 2022 года, их размере и кому они будут начислены.

Что такое субсидии и зачем они нужны

Субсидией называют государственную денежную помощь, выплачиваемую, чтобы покрыть часть счетов за коммунальные услуги, расходы на управление многоквартирным домом и т.д.

Обычно субсидия покрывает:

абонентское обслуживание коммунальных услуг;

жилищно-коммунальные услуги;

расходы по коммунальные услуги в жилищном кооперативе;

расходы на управление многоквартирным зданием, в котором создано ОСМД;

приобретение жидкого и твердотопливного печного бытового топлива или сжиженного газа.

Денежные средства на последнюю услугу можно получить один раз в год и только в том случае, если на жилье не оформлена ни одна другая субсидия, покрывающая счета за тепло.

Получатели субсидии: какие требования

Если раньше человек получал субсидию, но теперь в его доходах произошли определенные изменения, он должен в течение месяца уведомить об этом органы социальной защиты населения. О каких именно изменениях идет речь:

состав лиц, зарегистрированных в жилом помещении, и их социальный статус;

список получаемых услуг;

приобретение права собственности на любые транспортные средства (кроме мопеда, прицепа) или жилое помещение в поселке городского типа или городе;

смена исполнителя услуги;

осуществление операции по приобретению наличной или безналичной иностранной валюты или банковских металлов на сумму более 50 тысяч гривен;

осуществление одноразовой покупки или получения права собственности на имущество, стоимостью более 50 тысяч гривен.

Могут отказать в начислении субсидии

Все заявления рассматриваются в индивидуальном порядке, поэтому, если доходов гражданина оказывается достаточно, чтобы платить коммунальные платежи и другие услуги самостоятельно, в начислении субсидии могут отказать.

Решения должны сообщить в течение трех календарных дней с момента вынесения в бумажной форме под подпись.

Также в документе обязательно указывают причины отказа и описывают порядок, по которому можно обжаловать принятое решение снова подать на субсидию.

Назначение субсидии: кто может оформить

Среди украинцев существует стереотип, что субсидию насчитывают только пенсионерам. В действительности оформить денежную помощь может каждый гражданин Украины, который находится на ее территории и проживает в доме на законных основаниях.

Субсидии 2022 могут оформлять:

застройщики, дома которых еще не вошли в эксплуатацию, но коммунальные платежи уже начали приходить;

владельцы дома или арендаторы, уплачивающие счета за коммунальные услуги;

несовершеннолетние дети-сироты, оставшиеся без родителей (в этом случае заявление оповещает опекун);

внутренне перемещенные лица, снимающие жилье по договору аренды.

Расчет субсидии 2022 года: как рассчитать и нужно ли ежемесячно переофомливать

Размер субсидии рассчитать достаточно просто. Для этого нужно взять показатели стоимости жилищно-коммунальных услуг и объем обязательного платежа, а затем вычислить разницу.

Именно поэтому размер субсидии всегда индивидуален. На сумму также может влиять уровень доходов и количество лиц, зарегистрированных и фактически проживающих в доме.

Существует специальный портал, где можно самостоятельно рассчитать размер субсидии. Здесь же можно просмотреть субсидии онлайн, проверить, предоставили ли вам денежную помощь.

На отопительный и неотапливаемый сезон субсидии рассчитывают раздельно. То есть дважды в год абонентам производится перерасчет. Саму субсидию назначают от месяца обращения гражданина и до конца отопительного сезона.

Отопительный сезон длится с 1 октября по 30 апреля. А неотапливаемый – с 1 мая до 30 сентября.

Какие документы нужны для оформления субсидии

Для оформления субсидии обращаются в следующие органы:

уполномоченное должностное лицо исполнительного органа территориального общества;

ЦНАП;

орган социальной защиты населения

Также можно оформить субсидию онлайн через портал Дія.

Заранее подготовьте следующие документы:

Заявление о назначении жилищной субсидии. Декларация о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением субсидии. Справка о доходах (если в декларации указаны некоторые доходы, однако информация о них отсутствует в ПФУ и ГФС). Договор о сдаче жилья (при наличии). Документы, которые могут подтвердить непроживание лица по месту регистрации (при необходимости).

Субсидии 2022: хватит ли на всех

Сегодня многие украинцы переживают, что субсидии 2022 года могут отменить или значительно уменьшить их размер. Однако не стоит беспокоиться, ведь в Минсоцполитики отметили – средства из бюджета на социальную помощь выделили.

Сумма на 2022/23 год составляет 37,9 млрд. гривен. И она может полностью покрыть все нужды граждан.

Перерасчет субсидий в 2022 году состоится уже 5 октября, потому что работникам государственных учреждений для расчета субсидии нужно получить еще определенные сведения. А именно:

доходы лиц от ПФУ и Государственной налоговой службы;

размер взносов и платежей от исполнителей коммунальных услуг;

цены и тарифы на жилищно-коммунальные сервисы.

К примеру, в 2021 году средний размер субсидии составлял около 4000 гривен.

Отразится ли на людях, что Минсоцполитики больше не будет отвечать за субсидии

С 2023 года Минсоцполитики передаст выплату и назначение субсидии ПФУ, однако это касается только внутренних механизмов обработки документов. На украинцах это изменение никак не скажется. Субсидии в дальнейшем будут выплачиваться бесперебойно и стабильно.