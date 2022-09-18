Начислена ли субсидия: где и как это проверить

Чтобы узнать, назначена ли субсидия — адресная помощь, которая предоставляется для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, не нужно звонить в управление социальной защиты населения, сделать это можно онлайн.

Кто имеет право на субсидию

Право на получение жилищных субсидий по критериям Министерства социальной политики имеют семьи, у которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа.

Обязательный процент платежа рассчитывается по установленной формуле зависит исключительно от доходов семьи. Для его расчета определяется среднемесячный совокупный доход домохозяйства. Среднемесячный совокупный доход делится на количество членов домохозяйства, и определяется среднемесячный доход на одного человека, доход на одного человека делится на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, установленного на 1 января года, из которого назначается субсидия. Полученный результат делится на 2, а затем умножается на 20%, и таким образом определяется процент среднемесячного совокупного дохода. После чего рассчитывается размер обязательной части платежа - обязательный процент платежа умножается на среднемесячный совокупный доход домохозяйства.

Информация о размере начисленной компенсации содержится в Едином государственном реестре получателей жилищных субсидий. В реестре можно увидеть информацию о состоянии субсидии, населенном пункте, номере заявления, местонахождении вашего личного дела, периоде начисления компенсации.

Как проверить назначили ли вам субсидию

Чтобы узнать, начислена ли субсидия и в какой сумме, необходимо перейти на портал Минсоцполитики:

зайдите на государственный портал subsidii.ioc.gov.ua ,

введите свои личные данные – область, город, улицу, номер дома и квартиры. Вводить ФИО, номер паспорта, ИНН и т.п. – не нужно;

подтвердите, что вы не робот, и нажмите «Искать».

Далее на экране появится вся информация о субсидии — ее начисление, сумма, период назначения и т.д.

Читайте также: