В Украине изменили процедуру назначения субсидий

Согласно постановлению Кабинета министров от 16 сентября 2022 г. № 1041, пенсионный фонд будет выплачивать субсидии с 1 октября 2022 года, а с 1 декабря — назначать субсидии.

Об этом рассказал председатель правления ПФУ Евгений Капинус: "В настоящее время предполагается два этапа: с октября будут выплаты, а с декабря начнем принимать документы и проводить начисления и назначение пенсий. Соответствующие механизмы, работающие сегодня в рамках пенсионного обеспечения, будут реализованы также в субсидиях" .

Документы для назначения субсидий — заявление и декларацию подаются в:

структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения,

должностным лицам исполнительного органа,

центр предоставления административных услуг по зарегистрированному/задекларированному месту жительства (арендаторы, внутренне перемещенные лица — по фактическому месту жительства),

органа Пенсионного фонда Украины — независимо от места жительства.

Заявление и декларация могут быть отправлены почтой или:

в электронной форме через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины,

мобильное приложение Пенсионного фонда Украины или Портал Действие,

официальный веб-сайт Минсоцполитики или интегрированные с ними информационные системы органов исполнительной власти и органов местного самоуправления,

а также информационные системы Минсоцполитики (с наложением электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи).

Постановление предусматривает, что структурные подразделения по социальной защите населения передадут органам Пенсионного фонда Украины пакеты документов об обращениях за назначением жилищных субсидий и предоставлением льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

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