Помощь от ООН получат еще 130 тысяч украинцев, в том числе пенсионеры

Украинцам, пострадавшим от российской агрессии, международные организации продолжают оказывать денежную помощь. Выплаты от ООН для пострадавших от войны украинцев смогут получить еще 130 тысяч человек.

Речь идет о помощи в размере 2220 гривен на каждого члена семьи в месяц в течение 3 месяцев. Для получения денежной помощи лицам, отвечающим указанным критериям, необходимо зарегистрироваться на платформе «Епомощь» и оставить заявку на финансовую поддержку от международных организаций.

В Минсоцполитики сообщили, что среди тех, кто получит помощь, люди уязвимых категорий — пенсионеры, которые не являются переселенцами, но нуждаются в поддержке и зарегистрировали заявку на денежную помощь от международных организаций на платформе «Епомога». Это уже третий список, предоставленный Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев. По списку переданных заявлений 12 мая и 26 июня уже было выплачено денежное пособие 143 338 лицам.

На сегодняшний день 2 545 645 человек включены в списки, переданные Минсоцполитике в различные международные организации на выплату денежной помощи, из которых 901 052 человека уже получили денежную помощь.

В Минсоцполитики обращают внимание, что после передачи списков в рассрочку международные организации проводят дополнительную проверку по дедубликации выплат. Минсоцполитики проводит верификацию данных заявителя, используя имеющиеся государственные информационные реестры и базы данных, что позволяет получать проверенную информацию о лице.

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