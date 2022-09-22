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Помощь от ООН получат еще 130 тысяч украинцев, в том числе пенсионеры

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Помощь от ООН получат еще 130 тысяч украинцев, в том числе пенсионеры

Как получить субсидию, другие выплаты на территориях боевых действий

Украинцам, пострадавшим от российской агрессии, международные организации продолжают оказывать денежную помощь. Выплаты от ООН для пострадавших от войны украинцев смогут получить еще 130 тысяч человек.

Речь идет о помощи в размере 2220 гривен на каждого члена семьи в месяц в течение 3 месяцев. Для получения денежной помощи лицам, отвечающим указанным критериям, необходимо зарегистрироваться на платформе «Епомощь» и оставить заявку на финансовую поддержку от международных организаций.

В Минсоцполитики сообщили, что среди тех, кто получит помощь, люди уязвимых категорий — пенсионеры, которые не являются переселенцами, но нуждаются в поддержке и зарегистрировали заявку на денежную помощь от международных организаций на платформе «Епомога». Это уже третий список, предоставленный Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев. По списку переданных заявлений 12 мая и 26 июня уже было выплачено денежное пособие 143 338 лицам.

На сегодняшний день 2 545 645 человек включены в списки, переданные Минсоцполитике в различные международные организации на выплату денежной помощи, из которых 901 052 человека уже получили денежную помощь.

В Минсоцполитики обращают внимание, что после передачи списков в рассрочку международные организации проводят дополнительную проверку по дедубликации выплат. Минсоцполитики проводит верификацию данных заявителя, используя имеющиеся государственные информационные реестры и базы данных, что позволяет получать проверенную информацию о лице.

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Дата публикации
Просмотры
1191
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