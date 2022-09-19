Как экономить электроэнергию и деньги: советы от "Киевтеплоэнерго"

Специалисты "Киевтеплоэнерго" посоветовали :

Холодильник нужно ставить чуть дальше от плиты и радиаторов. Из-за высокой температуры увеличивается нагрузка на компрессор, что приводит к использованию большего количества электроэнергии и к уменьшению срока службы прибора. Рекомендуемое расстояние от холодильника до стены должно составлять не менее 5 см, неправильное расположение приводит к потреблению на 30% больше электроэнергии.

Стиральную машину загружайте на разрешенный максимум, так как при частичной загрузке прибор использует такое же количество энергии, как при полной загрузке. Обратите внимание на температуру стирки, 90% энергии идет на нагрев воды, поэтому нужно правильно выбирать температуру стирки.

По тем же соображениям на максимум загружайте и посудомоечную машину.

В электрочайнике кипятите только необходимое количество воды и регулярно очищайте его от накипи. Очистка позволит повысить теплопроводность и снизит потребление электроэнергии.

Утюжку начинайте с тех вещей, которые требуют более низкой температуры, после чего следует добавлять температуру и продолжать гладить другие вещи.

Установите бойлер на оптимальную температуру. Высокая температура – это лишние затраты и дополнительная нагрузка на прибор. Не выключайте бойлер из сети, ведь на поддержание температуры тратится меньше энергии, чем на нагрев с нуля.

Во время приготовления пищи на электроплите пользуйтесь посудой с крышкой - и блюдо приготовится быстрее, и электроэнергии потребляется меньше.

И не забывайте, что экономить на электроэнергии можно, если бытовые приборы будут классом энергоэффективности А, А+, А++ или А+++, при покупке всегда учитывайте этот фактор.

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