Росіяни з "Градів" обстріляли Сумщину: зафіксовано 18 "прильотів"

Окупанти продовжують обстріли Сумської області.
У понеділок ввечері, 26 вересня росіяни вдарили з "Градів" по Шалигінській громаді Сумської області, зафіксовано 18 "прильотів".
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
За попередньою інформацією, обійшлось без жертв та руйнувань.
А сьогодні зранку, 27 вересня, по території Шалигінської громади прилетіло 3 міни.
За словами Живицького, ворог також використовував автоматичну зброю.
Нагадаємо, росіяни 26 вересня ввечері знову обстріляли Слов'янськ Донецької області.
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