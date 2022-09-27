Росіяни з "Градів" обстріляли Сумщину: зафіксовано 18 "прильотів"

У понеділок ввечері, 26 вересня росіяни вдарили з "Градів" по Шалигінській громаді Сумської області, зафіксовано 18 "прильотів".

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За попередньою інформацією, обійшлось без жертв та руйнувань.

А сьогодні зранку, 27 вересня, по території Шалигінської громади прилетіло 3 міни.

За словами Живицького, ворог також використовував автоматичну зброю.

Нагадаємо, росіяни 26 вересня ввечері знову обстріляли Слов'янськ Донецької області.

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