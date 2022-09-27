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8-місячна донечка Романа Сасанчина посеред ночі потрапила до лікарні

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8-місячна донечка Романа Сасанчина посеред ночі потрапила до лікарні

Роман Сасанчин з донькою / Фото: instagram.com/sasanchyn_official

Маленьку донечку українського співака і переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина забрали каретою "швидкої" допомоги.

8-місячна донечка виконавця Романа Сасанчина захворіла.

Про це повідомила в Instagram-stories  дружина співака – Іванна. Дівчина поділилася, що опівночі їх з Елізабет на кареті "швидкої" допомоги відвезли до лікарні. Загалом, що саме сталося з донечкою подружжя, наразі невідомо. Утім, Іванна показала, що дівчинці ставили крапельниці.

Дружина Романа Сасанчина з донькою / © instagram.com/annavi_i
Дружина Романа Сасанчина з донькою / Фото: instagram.com/annavi_i

"Яка вона хоробра і терпляча", - поділилася дружина Сасанчина.

Донька Романа Сасанчина в лікарні / © instagram.com/annavi_i
Донька Романа Сасанчина в лікарні / Фото: instagram.com/annavi_i

Іванна також розповіла, що всю ніч не спали з донечкою, адже в Елізабет була істерика.

"Я не спала взагалі! Еліза заснула о 06:00, прокинулася о 06:20. Вона боїться, коли плачуть діти, як чує плач – одразу робить істерику. Тому у нас цілу ніч були істерики. У мене очі закриваються на ходу", - поділилася Іванна.

Дружина Романа Сасанчина / © instagram.com/annavi_i
Дружина Романа Сасанчина / Фото: instagram.com/annavi_i

Нагадаємо, тато дружини Романа Сасанчина нині теж перебуває у лікарні. Він перебуває на реабілітації. До слова, навесні чоловік отримав тяжке поранення у бою з російськими окупантами.

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