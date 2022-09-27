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Обстріл Слов'янська: мер міста розповів про наслідки ворожої атаки

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Обстріл Слов'янська: мер міста розповів про наслідки ворожої атаки

Росіяни 26 вересня ввечері обстріляли Слов'янськ Донецької області.

Внаслідок ворожого обстрілу було поранено одну людину.

Про це повідомив мер Слов'янська Вадим Лях.

"Вівторок, 27 вересня. На жаль, учора ввечері місто знов обстріляли. Центральна частина, Барвінківська, Словкурорт. Поранено одну людину. Бережіть себе!", - написав він.

Мер міста також на відеозверненні показав наслідки ворожих обстрілів.

Варто зазначити, що 26 вересня місто Слов'янськ зазнало чергового обстрілу з боку російських окупантів. Цього разу постраждав район вулиці Барвінківської та центр – вулиці Ботанічна та Шевченко.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 216-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
876
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