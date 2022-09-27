Миколаїв двічі за ніч зазнав потужних обстрілів: Кім показав наслідки "прильоту" в центр міста

У ніч проти 27 вересня Миколаїв двічі зазнав масованих обстрілів: орієнтовно о 01:04 та 04:02. За попередньою інформацією, з "Торнадо-С " росіяни вдарили по різних районах міста.

Про це повідомив голова Миклаївської ОВА Віталій Кім.

Станом на ранок відомо про пошкодження низки цивільних об’єктів в центрі міста. Зокрема, житлових будинків, магазинів та мережі водопроводу. Внаслідок обстрілу сталося руйнування складського приміщення з подальшим горінням.

За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок ворожого ракетного удару немає.

Керівник області також показав на відео "прильот" у центр міста. Туди прилетіла невисокоточна ракета типу "Смерч".

Крім того, тривають обстріли Миколаївського і Баштанського районів. Зокрема, 27 вересня ворог завдавав артилерійських ударів по аквазоні Очакова. Під постійним вогнем залишаються населені пункти на лінії розмежування Березнегуватської громади. Також тривають обстріли Широківської громади.

Як повідомлялося, росіяни 26 вересня ввечері обстріляли Слов'янськ Донецької області. Внаслідок ворожого обстрілу було поранено одну людину.

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