Російський лендліз: ЗСУ "затрофеїли" вартісну техніку окупантів (відео)

Українські воїни продовжують збирати трофеї окупаційної армії.
На одному з напрямків вони "вполювали" кілька радіолокаційних станцій.
Про це повідомляють в Мережі.
Під час контрнаступу на одному з напрямків ЗСУ обзавелися цінними трофеями на кілька мільйонів доларів.
"Це РЛС (система для виявлення повітряних, наземних та морських об'єктів - ред.) . Одна, друга, трретя, четверта...", - рахує боєць на відео.
Зазначається, що радіолокаційні станції перебувають у справному стані. Тож їх оглянуть українські експерти, підремонтують, і вони працюватимуть на перемогу України.
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