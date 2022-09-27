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Російський лендліз: ЗСУ "затрофеїли" вартісну техніку окупантів (відео)

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Російський лендліз: ЗСУ "затрофеїли" вартісну техніку окупантів (відео)

Українські воїни продовжують збирати трофеї окупаційної армії.

На одному з напрямків вони "вполювали" кілька радіолокаційних станцій.

Про це повідомляють в Мережі.

Під час контрнаступу на одному з напрямків ЗСУ обзавелися цінними трофеями на кілька мільйонів доларів.

"Це РЛС (система для виявлення повітряних, наземних та морських об'єктів - ред.) . Одна, друга, трретя, четверта...", - рахує боєць на відео.

Зазначається, що радіолокаційні станції перебувають у справному стані. Тож їх оглянуть українські експерти, підремонтують, і вони працюватимуть на перемогу України.

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