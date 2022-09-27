Російський лендліз: ЗСУ "затрофеїли" вартісну техніку окупантів (відео)

На одному з напрямків вони "вполювали" кілька радіолокаційних станцій.

Про це повідомляють в Мережі.

Також читайте Українські військові затрофеїли броньовану вантажівку окупантів "Торнадо-У": відео

Під час контрнаступу на одному з напрямків ЗСУ обзавелися цінними трофеями на кілька мільйонів доларів.

"Це РЛС (система для виявлення повітряних, наземних та морських об'єктів - ред.) . Одна, друга, трретя, четверта...", - рахує боєць на відео.

Зазначається, що радіолокаційні станції перебувають у справному стані. Тож їх оглянуть українські експерти, підремонтують, і вони працюватимуть на перемогу України.

Читайте також: