Окупанти обстріляли три громади на Дніпропетровщині: випустили майже 90 снарядів

Російські окупанти атакували Нікопольщину реактивними снарядами та важкою артилерією. Росіяни випустили майже 90 снарядів потрапили по трьох громадах: Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За попередньою інформацією, мирні мешканці не постраждали.

У Нікополі пошкоджено 15 приватних будинків, господарські споруди, автівки. У Марганці росіяни пошкодили 10 приватних осель, дитячо-юнацька спортивна школа, сквер, газогін та лінії електропередач. Один будинок загорівся. У Червоногригорівській громаді деталі обстрілів уточнюються.

У інших районах ніч без тривог та без атак, наголосив Резніченко.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Як повідомлялося, розпочалася 216 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. ЗСУ "вивели з ладу" чимало окупантів, ворожої техніки, складів з боєприпасами та відбили атаки на 7 ділянках. Детальнше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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