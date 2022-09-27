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Окупанти обстріляли три громади на Дніпропетровщині: випустили майже 90 снарядів

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Окупанти обстріляли три громади на Дніпропетровщині: випустили майже 90 снарядів

Фото: Associated Press

Росія знову обстріляла Дніпропетровщину.

Російські окупанти атакували Нікопольщину реактивними снарядами та важкою артилерією. Росіяни випустили майже 90 снарядів потрапили по трьох громадах: Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За попередньою інформацією, мирні мешканці не постраждали.

У Нікополі пошкоджено 15 приватних будинків, господарські споруди, автівки.  У Марганці росіяни пошкодили 10 приватних осель, дитячо-юнацька спортивна школа, сквер, газогін та лінії електропередач. Один будинок загорівся. У Червоногригорівській громаді деталі обстрілів уточнюються. 

У інших районах ніч без тривог та без атак, наголосив Резніченко.

© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Як повідомлялося, розпочалася 216 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. ЗСУ "вивели з ладу" чимало окупантів, ворожої техніки, складів з боєприпасами та відбили атаки на 7 ділянках. Детальнше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2487
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