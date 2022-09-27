Окупанти обстріляли три громади на Дніпропетровщині: випустили майже 90 снарядів

Росія знову обстріляла Дніпропетровщину.
Російські окупанти атакували Нікопольщину реактивними снарядами та важкою артилерією. Росіяни випустили майже 90 снарядів потрапили по трьох громадах: Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За попередньою інформацією, мирні мешканці не постраждали.
У Нікополі пошкоджено 15 приватних будинків, господарські споруди, автівки. У Марганці росіяни пошкодили 10 приватних осель, дитячо-юнацька спортивна школа, сквер, газогін та лінії електропередач. Один будинок загорівся. У Червоногригорівській громаді деталі обстрілів уточнюються.
У інших районах ніч без тривог та без атак, наголосив Резніченко.
Як повідомлялося, розпочалася 216 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. ЗСУ "вивели з ладу" чимало окупантів, ворожої техніки, складів з боєприпасами та відбили атаки на 7 ділянках. Детальнше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Читайте також:
- Окупанти уночі двічі обстріляли Миколаїв та завдали удару по Запоріжжю
- Коли перша зброя з лендлізу опиниться в Україні: Жданов назвав терміни
- Мобілізація в Криму: Джемілєв розповів про етнічні чистки та "мертву" тишу на вулицях