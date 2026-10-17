Як утеплити балкон своїми руками: поради експертів

Як утеплити балкон своїми руками

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Як утеплити балкон зсередини своїми руками

Існують три основні типи утеплення на лоджіях або балконах:

Зовнішня теплоізоляція. Утеплювач розміщується з боку вулиці, застосовуються жорсткі матеріали, поверх яких розміщується армувальна сітка та кілька шарів тинькування. Теплоізоляція може розміщуватися між парапетом і зовнішнім обшивання.

Внутрішнє утеплення. Теплоізоляційні матеріали укладаються на всі внутрішні поверхні — стіни, підлогу, утеплюється стеля. Роботи менш трудомісткі, тому багато хто вирішує утеплювати балкон своїми руками зсередини.

Теплоізоляція із двох боків. Цей спосіб поєднує обидва варіанти.

Вирішуючи, як утеплити балкон, користувачі найчастіше обирають другий варіант.

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Матеріали для утеплення балкона чи лоджії

Розпочинаючи самостійно роботи з теплоізоляції балкона, потрібно визначитися з ізолятором — матеріалом для утеплення.

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Найкраще для цього підходить екструдований пінополістирол. Під час монтажу з герметизацією стиків він дозволяє зробити з балкона щось схоже з термосом, який добре утримуватиме тепло. Деякі вважають пінополістирол токсичним. Це не зовсім так. Матеріал дійсно легкозаймистий і в разі нагрівання понад 60°C виділяє шкідливі речовини, та це не робить його небезпечним, оскільки ЕППС завжди закривається обробкою.

Єдиний його мінус — досить висока вартість. В такому випадку бюджетним варіантом утеплювача для балкона буде пінопласт, пенофіл, мінеральна вата.

Пенофол — теплоізоляційний матеріал для утеплення балконів зсередини.

Після купівлі утеплювача його необхідно закріпити за допомогою дюбелів або будівельного клею. Клей потрібно вибирати без толуолу, він може пошкодити матеріал. Якщо ж прикріпляти утеплювач дюбелями, їх потрібно розташовувати по периметру з розрахунком приблизно 10 дюбелів на 1 квадратний метр.

Закладення щілин під час утеплення балкона чи лоджії

Для закладання щілин найкраще використовувати поліуретанові герметики й мастики, які досить пластичні та стійкі до різного роду впливів. Щілини закладаються за допомогою спеціального пістолета або пластикової насадки, що йде в комплекті з балоном. Після того, як мастика або герметик висохне, можна переходити до монтажу утеплювача.

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Як утеплити стелю на балконі

Теплоізоляційні роботи зазвичай виконуються зверху донизу. Для стелі необхідно зібрати обрешітку із металевого профілю або дерев’яну з кроком до 60 см. Виконується перевірка горизонталі, всі нерівності усуваються. Після цього розкривається та укладається утеплювач: для щільного укладання розміри фрагментів повинні бути на кілька міліметрів більшими, ніж крок решетування. До стелі матеріал потрібно додатково приклеювати, а щілини закладати монтажною піною. Завершити процес можна укладанням пінофолу фольгою вниз.

Обрешітка стелі на балконі

Як утеплювати стіни балкона

Етапи утеплювання стін балкона, на думку експертів, складаються з:

Монтажу пароізоляційної плівки з проклеюванням стиків будівельним скотчем.

Монтажу обрешітки з дерев’яних брусків або металевого профілю.

Монтажу самого утеплювача — пінопласту, мінеральної вати тощо.

Обшивання обрешітки вологостійким гіпсокартоном, фанерою або іншими листовими матеріалами.

Фінішного оброблення стін.

утеплювання стін балкону мінеральною ватою

Як утеплити підлогу балкона

Підлогу перед утепленням потрібно вирівняти та покласти гідроізоляційну плівку, використання пароізоляційного скотчу застрахує від грибка і плісняви.

Обробити стики вологостійкою мастикою або герметиком.

Укласти обраний утеплювач.

Залити бетонну стяжку товщиною 4-5 см.

Покрити підлогу ламінатом, лінолеумом чи керамічною плиткою.

Як варіант, утеплювати підлогу на балконі можна без використання бетонної стяжки. Для цього після монтажу гідроізоляції в поздовжньому напрямку балкона укладаються дерев’яні лаги, які кріпляться до бетонної підстави, між якими прокладається теплоізоляційний матеріал. На лаги кріпляться дошки або листовий матеріал і верхнє покриття підлоги.

Якщо ви не знаєте, як утеплити балкон своїми руками, можна пошукати інформацію на спеціалізованих ресурсах або звернутися до фахівців.

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