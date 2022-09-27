У жакеті та джинсах-кльош: Дженніфер Еністон заскочили на зніманнях нового сезону серіалу "Ранкове шоу"

53-річна акторка Дженніфер Еністон потрапила під приціл фотографів під час роботи на знімальному майданчику.

Зірку сфотографували на зніманнях серіалу "Ранкове шоу", які зараз тривають у Нью-Йорку. Одягнена Еністон була в чорну водолазку, короткий чорний жакет, сині джинси-кльош і взута в гостроносі замшеві чоботи на підборах чорного кольору.

У Дженніфер було її фірмове укладання, за яке вже багато років відповідає її незмінний стиліст з волосся Кріс МакМіллан. Також Джен була в окулярах та з денним макіяжем у натуральних відтінках.

Еністон не тільки прогулювалася вулицями Нью-Йорка під час знімань, а й була помічена за кермом розкішного автомобіля Porsche Targa.

Дженніфер Еністон / Фото: Getty Images

Нагадаємо, зараз відбуваються знімання третього сезону серіалу "Ранкове шоу". Оскільки вони стартували в серпні 2022-го логічно очікувати на вихід нового сезону 2023 року, кажуть, приблизно восени. У серіалі знімаються дві головні героїні – Дженніфер Еністон та Різ Візерспун, граючи ролі двох улюблениць публіки та заклятих ворогів між собою.

Дженніфер Еністон / Фото: Getty Images

До речі, а ви знали, що Дженніфер Еністон купує будинок у Опри Вінфрі за 14,8 млн доларів у Монтесіто і скоро стане сусідкою Меган і Гаррі.

Різ Візерспун і Дженніфер Еністон / Фото: Instagram Різ Візерспун

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