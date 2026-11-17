Три найкращі породи собак на думку кінолога — список

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Британський фахівець із поведінки собак Вілл Атертон назвав три породи, які вважає своїми фаворитами. До списку потрапили собаки, які відрізняються характером, здібностями до навчання та охоронними якостями.

Про це повідомляє Express.

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Кінолог Вілл Атертон, який має майже мільйон підписників у TikTok, розповів про три улюблені породи собак. Водночас він пояснив, що деякі з них підходять далеко не кожному власнику.

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Лабрадор-ретривер

Перше місце у списку посів лабрадор-ретривер, якого Атертон назвав «королем усіх порід собак». За словами кінолога, якби йому довелося обрати лише одну породу на все життя, це був би саме лабрадор.

Ці собаки відомі своїм врівноваженим темпераментом, терплячістю та прагненням догоджати господарям. Вони добре піддаються дресируванню, зокрема завдяки любові до їжі, а їхній лагідний характер робить їх чудовими компаньйонами для сімей.

Кане-корсо

На другому місці опинився кане-корсо. Атертон зізнався, що любить породи мастифів за їхні охоронні здібності та особливий зв’язок, який вони встановлюють із власниками.

Однак кінолог наголосив, що такі собаки не підходять новачкам і багатьом сім’ям.

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Водночас він розповів, що більше не планує заводити собак із групи мастифів. Причиною стали передчасні смерті кількох його улюбленців через проблеми зі здоров’ям. За словами Атертона, такі втрати виявилися надто болісними для його родини.

Німецька вівчарка

Третю сходинку посіла німецька вівчарка. Цю породу кінолог вважає універсальною, адже такі собаки можуть бути як домашніми улюбленцями, так і надійними охоронцями.

Німецькі вівчарки відомі високим інтелектом, відданістю та здатністю швидко навчатися. Вони добре виконують команди, вміють розв’язувати завдання та водночас залишаються ласкавими компаньйонами.

Водночас під час вибору собаки важливо враховувати не лише особливості породи, а й власний спосіб життя. Наприклад, активні робочі собаки можуть мати проблеми з поведінкою, якщо їх надовго залишати самих удома. Це також може призвести до руйнівних звичок і додаткових витрат на дресирування.

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Нагадаємо, деякі породи собак можуть неабияк випробувати терпіння навіть досвідченого дресувальника. Фахівець назвав трійку найскладніших для дресування та спровокував суперечки серед власників домашніх улюбленців.

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