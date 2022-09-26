Чого чекати на фронті після путінських "референдумів": прогноз військового експерта

Росія після проведення так званих "референдумів" на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей не має змоги перейти в наступ, незважаючи на погрози вийти на адміністративні кордони областей.

Таку думку висловив військовий експерт, колишній речник Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов в коментарі ТСН.ua.

Селезньов нагадав про події 18 березня 2014 року, коли відбувся такий самий "референдум" на теренах тимчасово окупованого Криму та Севастополя.

"З цього часу Росія вважає ці території територією РФ. Але ми бачимо, що українські Сили оборони раз у раз завдають удари по об'єктах на території Криму. Ми чули від такого собі Дмитра Медвєдєва, що спроби атакувати територію РФ будуть наражатися на відповідь збоку російської армії, а Крим вони вважають територією РФ. Але "бавовна" на території Криму і Севастополя трапляється, а реакції жодної немає", - зазначив він.

Експерт підкреслив, що "нічого не зміниться в діях українських Сил оборони, навіть якщо відбудеться таке "приєднання" територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей до РФ".

"Весь світ знає і погоджується, що Крим - це Україна. Відповідно Херсон, Запоріжжя, Луганськ і Донецьк - це також Україна", - заявив Селезньов.

На його думку, на ситуацію на фронті можуть вплинути 300 тисяч мобілізованих росіян, яким накажуть втримувати захоплені території і пробиватися до адмінкордонів Донбасу.

Водночас, військовий експерт має "досить серйозні сумніви", що росіяни зараз мають ресурси та військово-технічні можливості, "щоб відновити наступ на території Миколаївської області чи вбік Запоріжжя".

"Ефективна бойова робота український гармашів та ракетників зводить нанівець усі потуги російської логістичної військової машини з забезпечення підрозділів на всіх ділянках фронту. Вони здійснюють накопичення, туди прилітає "Хаймарс" і накопичення перетворюються на попіл", - додав він.

Нагадаємо, Росія провела на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей так звані "референдуми" про входження до складу РФ.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що підтримує проведення псевдореферендумів, і що жителі окупованих територій нібито самі "виявили бажання визначати своє життя".

Президент України Володимир Зеленський заявив про неможливість будь-яких переговорів з Володимиром Путіним проведення фейкових "референдумів" на окупованих територіях.

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