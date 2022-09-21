"Путін зазнав подвійної поразки": військовий експерт про "референдуми"

Проведення Росією псевдореферендумів в окупованих регіонах України свідчить, що президент РФ Володимир Путін зазнав як військової поразки, так і політичної.

Таку думку висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов на Youtube-каналі ТСН.

"Сам факт проведення референдуму на тлі успішного просування ЗСУ варто розглядати як елемент військово-політичного тиску на керівництво України. Себто Російська Федерація намагається таким чином закріптитися, залишитися на позиціях станом на 20 вересня", - вважає він.

Як зазначив Снєгирьов, "сам факт проведення референдуму... говорить про те, що режим Путіна зазнав не просто військової, а політичної поразки".

Експерт нагадав, що 27 квітня міністр оборони РФ Шойгу заявив про початок другого етапу спецоперації, який передбачав вихід на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей.

"Якщо Луганську область вони окупували, наразі контролюється лише селище Білогорівка внаслідок останніх боїв, то Донецька область до 45% знаходиться під контролем ЗСУ. Більше того - наразі є успішне просування в районі Лимана, звільнено два населених пункти. Відповідно, унеможливлений контрнаступ російських окупантів в районі Соледара і Бахмута, вони досі під прапором ЗСУ. Тобто йдеться про те, що другий етап спецоперації не виконаний", - пояснив він.

За словами Снєгирьова, Путін "де-юре і де-факто визнає факт того, що сам характер проведення спецоперації як локальної військової операції з обмеженим військовим контингентом провалився".

Експерт додав, що "референдумами" нівелюються фантастичні зусилля російської дипломатії щодо суб'єктивізації "ЛНР" і "ДНР".

"Нагадаю - КНДР визнала, Сирія визнала плюс пару квазіутворень на кшталт Абхазії і Південної Осетії. Відбувалося вісім років намагання суб'єктивізувати їх на міжнародній арені. Це теж зазнало нищівної поразки. Поясніть, що робити з "послами ЛДНР" і відповідно "посольствами республік" у Москві", - заявив він.

Нагадаємо, маріонеткові режими "ДНР" та "ЛНР" заявили про плани провести так звані "референдуми" про входження до складу Росії. Вони вже озвучили дати — від 23 до 27 вересня цього року. З заявою про необхідність "референдуму" виступили і колаборанти в окупованих районах Херсонської області.

21 вересня президент РФ Володимир Путін сказав, що він підтримує "приєднання" окупованих територій до Росії.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, коментуючи можливі псевореферендуми, зазначив, що Росія боїться розгрому, тому намагається маніпулювати й залякувати.

"Наївний шантаж погрозами і страшилками "референдумів", "мобілізацій" від тих, хто вміє воювати лише з дітьми і мирними людьми… Так виглядає страх розгрому. Ворог боїться, примітивно маніпулює. Україна вирішить російське питання. Загрозу можливо ліквідувати лише силою", - вважає Єрмак.

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