"Референдуми" звузять Путіну поле політичного маневру - Піонтковський

Тож нас очікують драматичні події.

Таку думку висловив російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський в ефірі проекту FREEДОМ на Youtube-каналі ТСН.

"Референдуми" не розширюють, а звужують до нуля ось це поле політичного маневру. Найближчі дні покажуть. В будь-якому випадку нас очікують драматичні події, тому що просто ця ситуація продовжуватися не може. Тим паче після очевидного провалу Путіна на саміті ШОС", - сказав він.

Експерт додав, що російська пропаганда покладала великі надії, що їх "підтримує" понад половина людства.

"Вони плюсували населення Індії та Китаю. Так обидва лідери Моді та Сі (ред. лідери Індії та Китаю) дуже холодно поводили себе з Путіним", - підсумував Піонтковський.

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