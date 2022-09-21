"Усі ознаки внутрішньої катастрофи": Арестович проаналізував звернення Путіна

Радник Офісу президента Олексій Арестович прооналізував відеозвернення президента Росії Володимира Путіна, у якому він оголосив про часткову мобілізацію.

На своїй сторінці в Facebook Арестович написав, що у Путіна - всі ознаки "внутрішньої катастрофи".

"Як хлопця перекрутило. Ухил вліво (хребет - питання влади), спроба закритися лівою рукою, не знає, куди подіти праву. Мова повна вибачень, інтонації, що просять, місцями - запобігливі. Усі ознаки внутрішньої катастрофи. У мене таке буває тільки, коли якийсь Вася чи Тетяна із Жашківа повідомляють мені, що відписалися", - зазначив Арестович.

Нагадаємо, в Росії оголошено часткову мобілізацію через війну проти України. Мобілізаційні заходи почнуться вже сьогодні, 21 вересня.

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