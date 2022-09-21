"Все признаки внутренней катастрофы": Арестович проанализировал обращение Путина

Советник Офиса президента Алексей Арестович проанализировал видеообращение президента России Владимира Путина, в котором он объявил о частичной мобилизации.

На своей странице в Facebook Арестович написал, что у Путина все признаки "внутренней катастрофы".

"Как парня перекрутило. Уклон влево (позвоночник — вопрос власти), попытка закрыться левой рукой, не знает, куда девать правую. Речь полна извинений, просящие интонации, местами — заискивающие. У меня такое бывает только, когда какой-нибудь Вася или Татьяна из Жашківа уведомляют меняем что отписались", — отметил Арестович.

Напомним, в России объявлена частичная мобилизация из-за войны против Украины. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября.

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