Путін оголосив часткову мобілізацію: експерти пояснили її наслідки для України та РФ

Що це означає для України та чим вона може бути небезпечна. ТСН.ua зібрав думки експертів з цього приводу.

Часткова мобілізація ускладнить ситуацію на фронті, Росія може піти у наступ

Так, військовий експерт Петро Черник вважає, що часткова мобілізація в РФ ускладнить ситуацію на фронті для України.

"Ускладнить нам життя. Однозначно, бо з'являться десятки тисяч нових російських громадян, які підуть воювати за "родіну". Ми маємо усвідомлювати, що кожна людина, озброєна автоматом і кількома гранатами - це одиниця, яку треба знищувати. Їхні людські ресурси кратно вищі за наші", - наголосив він.

Експерт додав, що Росія буде відправляти на війну все більше і більше своїх громадян, оскільки Кремль не прийме поразку, а Путін ніколи не сяде на лаву підсудних.

"Вони кидатимуть на убій все більше і більше своїх громадян. Якщо заради утримання влади Путіна і взагалі філософії імперії треба буде вбити 100-200 тисяч, мільйон росіян, вони уб'ють", - вважає Черник.

Також він не виключає, що Росія може знову піти у наступ у деяких ділянках фронту.

"Не можна недооцінювати противника. Я наведу історичні паралелі. Після Сталінградської битви стало зрозуміло, що Німеччина програє. Нагадаю, Сталінградська битва закінчилася у лютому 1943 року, а війна закінчилася у вересні 1945 року. Два з половиною роки лилася кров. А на зламі 44-45 років німці здійснили блискучу контрнаступальну операцію, так звану Арденнську операцію у південно-західну Бельгію. От чому я цей приклад наводжу? Гітлер знав, що вони приречені, але вони билися. І ця операція їм не допомогла вирішити проблему війни, але вони все ж таки її організували. Тому не можна недооцінювати пораненого звіра", - заявив Черник.

Часткова мобілізація більше загрожує самій Росії, ніж Україні

Водночас військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що оголошення часткової мобілізації в Росії суттєво не вплине на перебіг її війни, яку країна-агресорка розпочала проти України. Натомість указ диктатора Володимира Путіна викличе проблеми всередині самої країни. Справа у тому, що фактично під примусом будуть віддавати до війська тих чоловіків, які цього не хочуть.

Експерт вважає, що путінський указ викличе спротив у всіх регіонах Російської Федерації.

"Яким чином може вплинути на хід війни? Лише в плані того, що тепер це Росію штовхає на проблеми всередині її ж країни. Бо всі росіяни, які хотіли брати участь у бойових діях - вони вже на території України", - пояснює Селезньов.

Він наголошує, виступ "фюрера" Путіна та сприйняття його погроз "звучать вже не так", як було 24 лютого. "Та й не такий страшний чорт, як його малюють", - підсумував військовий експерт.

Провідний фахівець Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС Станіслав Желіховський вважає, що у Росії можливий переворот. Зокрема, він говорить, що у РФ може спалахнути бунт громадян через невдоволення людей результатами війни проти України.

"Я б тут зазначив, що прикладів в історії багато. Такі поразки Росії, коли вона з такими бровадами йшла на різного роду військові компанії і програвала їх – вони були каталізаторами підняття народу на певний супротив і навіть це призводило до зміни владного режиму. Аналогії і я не виключаю, що ті поразки, які відбуваються на території України і на Харківщині і на південному напрямку, можуть призвести до того, що росіяни зададуться питанням: "А навіщо ми це все зробили, адже ми і війну програли і перебуваємо під різними санкціями". І власне тоді і виникнуть питання. Тому цілком можливо, що російський бунт матиме місце, як і це було раніше", - зазначив експерт.

Нагадаємо, що диктатор Володимир Путін 21 вересня оголосив в Росії часткову мобілізацію та підписав відповідний указ.

"Вона стосується лише тих, хто перебуває в запасі та хто проходив службу в лавах Збройних сил РФ, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід... Мобілізаційні заходи в РФ розпочнуться сьогодні", - заявив очільник Кремля.

Раніше експерт пояснив, чому оголошення загальної мобілізації в Росії буде значним ударом по режиму Путіна.

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