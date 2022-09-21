"Україна перемагає, Путін визнав провал" - голова Міноборони Британії про часткову мобілізацію в РФ

Повномасштабне вторгнення Росії до України зазнає поразки і РФ стає світовим ізгоєм. У той час, як у цій війні перемагає Україна.

Оголошення диктатором Кремля Володимиром Путіним у Російській Федерації часткової мобілізації і плани з незаконної анексії частини України є фактичним визнанням того, що його так звана "спеціальна воєнна операція" в Україні провалюється.

Про це заявив міністр оборони Британії Бен Воллес, йдеться на сторінці Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

"Порушення президентом Путіним власних обіцянок не мобілізувати частину свого населення та незаконна анексія частини України є визнанням того, що його вторгнення (до України. - Ред.) провалюється. Він і його міністр оборони відправили на смерть десятки тисяч своїх громадян, погано оснащених і погано керованих", - сказав Бен Воллес.

Міністр оборони Британії наголосив, що жодні погрози та пропаганда Росії не можуть приховати той факт, що Україна перемагає у цій війні, а міжнародне співтовариство є єдиним. Натомість Росія за варварство стає світовим ізгоєм.

Нагадаємо, 21 вересня, під час ранкового звернення до народу президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію по всій країні від сьогодні. Під мобілізацію, згідно з заявою російського диктатора, потраплять військові в запасі, які мають військові спеціальності та бойовий досвід.

Також Путін пригрозив Заходу застосуванням ядерної зброї. Головні тези диктатора з екстреного звернення, читайте тут.

Як повідомлялося, після оголошення часткової мобілізації в Росії громадяни країни-терористки розкупили всі прямі авіаквитки з Москви до турецького Стамбула та вірменської столиці Єреван на сьогодні, 21 вересня. Утім, є нюанс і не всі росіяни зможуть виїхати за кордон.

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