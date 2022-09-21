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Потік нелегальних мігрантів до Австрії побив черговий рекорд

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Потік нелегальних мігрантів до Австрії побив черговий рекорд

Фото: Getty Images

Цього року в Австрії спостерігався величезний приплив біженців.

Уряд Австрії закликають вирішити проблему нелегальної міграції, оскільки понад 3000 нелегальних мігрантів і біженців прибули до країни цього тижня, перевищивши рекорд, досягнутий у перший тиждень вересня.  

Про це пише Euractiv.

Цього року в Австрії спостерігався величезний приплив біженців: було зареєстровано 47 000 біженців, порівняно з 19 000 2021 року. Більшість із Близького Сходу, зокрема з Афганістану, Пакистану та Індії.

"Один негативний рекорд слідує за наступним щотижня. Але це, схоже, не спонукає нинішнього міністра внутрішніх справ Карнера до дій", - заявив представник ультраправої "Партії свободи" Ганнес Амесбауер.

Він також попередив про "100 000 нелегальних біженців".

9 жовтня в Австрії відбудуться президентські вибори і більшість кандидатів представляють праві партії, тому питання міграції стало провідним у передвиборчих кампаніях.

Нагадаємо, у Литві заявили про "дуже небезпечну межу" для Білорусі через провокації на кордоні між країнами.

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