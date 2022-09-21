Камалія у військовій формі продефілювала коридором: "Просто Ксена"

Українська співачка Камалія, яка разом з чоловіком, пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром активно допомагає українцям, приголомшила шанувальників.

Нещодавно співачка Камалія повернулася додому до Києва. Артистка продовжує активно виступати на благодійних концертах, підтримувати військових, допомагати гуманітарною допомогою українцям.

А днями Камалія і зовсім здивувала шанувальників, з'явившись на відео у військовій формі.

"Скандали…Інтриги… Розслідування…", - підписала співачка ролик.

Шанувальники одразу почали гадати – на що артистка натякає: новий кліп чи можливо співачка вирішила приєднатися до лав ЗСУ.

Втім, всі фани зійшлися в єдиній думці, що військова форма дуже личить співачці: "Просто Ксена – принцеса-воїн", "Так пасує форма до твоєї впевненої ходи, супер. Мабуть, буде кліп", "українська амазонка", "Красуня! Як личить форма! Роксолана".

Нагадаємо, що тиждень тому Камалія вперше розповіла про сестру, що служить у лавах ЗСУ. Як поділилася співачка, її двоюрідну сестру звуть Юлія й вона зв'язківець у лавах Збройних сил.

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