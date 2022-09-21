Камалия в военной форме продефилировала по коридору: "Просто Ксена"

Украинская певица Камалия, которая вместе с мужем, пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром, активно помогает украинцам, ошеломила поклонников.

Недавно певица Камалия вернулась домой в Киев. Артистка продолжает активно выступать на благотворительных концертах, поддерживать военных, помогать гуманитарной помощью украинцам.

На днях Камалия и вовсе удивила поклонников, появившись на видео в военной форме.

"Скандалы... Интриги... Расследования...", — подписала певица ролик.

Поклонники сразу начали гадать – на что артистка намекает: новый клип или, возможно, певица решила присоединиться к рядам ВСУ.

Впрочем, все фаны сошлись в едином мнении, что военная форма очень идет певице: "Просто Ксена – принцесса-воин", "Так идет форма к твоей уверенной походке, супер. Пожалуй, будет клип", "украинская амазонка", "Красавица! Как идет форма! Роксолана".

Напомним, что неделю назад Камалия впервые рассказала о служащей в рядах ВСУ сестре. Как поделилась певица, ее двоюродную сестру зовут Юлия и она связующая в рядах Вооруженных сил.

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