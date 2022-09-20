Скандальная София Стужук во второй раз выходит замуж

Знаменитость София Стужук во второй раз выходит замуж.

Об этом она сообщила в своем Instagram. Избранником блогерши стал бизнесмен Антон из Риги. Мужчина сделал любимой предложение руки и сердца на одной из крыш Парижа, на фоне Эйфелевой башни.

"Самое уверенное и прекрасное "да" в моей жизни", — поделилась счастливая невеста.

София Стужук выходит замуж / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk

Отметим, что София и Антон уже вместе 10 месяцев. Познакомилась парочка в одном из ночных клубов и провела ночь. В интервью "Ходят слухи" София призналась, что именно после этого они начали активно общаться с мужчиной. В настоящее время блогер вместе с детьми живет у него дома в Латвии, куда уехала в начале полномасштабной войны.

А вот об Антоне мало что известно. Мужчина уже был женат и воспитывает от предыдущих отношений дочь.

Кстати, поклонники подозревают, что не только безумная любовь стала причиной того, что Антон сделал предложение любимой. София уже не в первый раз намекает, что беременна четвертым ребенком. На публикуемых ею снимках виден немалый животик.

София Стужук с бойфрендом / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk

Напомним, когда началась полномасштабная война в Украине, знаменитость решила помалкивать. Впоследствии София нарушила свое молчание. Только в мае блогерша сказала, что Россия напала на Украину. Впрочем, Стужук дала четко понять, что ничего больше не будет рассказывать, ведь она против разжигание ненависти.

Отметим, что у София Стужук немалая аудитория, среди которой много россиян.

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