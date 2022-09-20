Скандальна Софія Стужук вдруге виходить заміж

Знаменитість Софія Стужук вдруге виходить заміж.

Про це вона повідомила у своєму Instagram. Обранцем блогерки став бізнесмен Антон із Риги. Чоловік освідчився коханій на одному з дахів Парижа, на тлі Ейфелевої вежі.

Софія Стужук виходить заміж / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk

"Найвпевненіше і найпрекрасніше "так" у моєму житті", - поділилася щаслива наречена.

Софія Стужук виходить заміж / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk

Зазначимо, Софія та Антон вже разом 10 місяців. Познайомилася парочка в одному з нічних клубів та разом провела ніч. В інтерв'ю "Ходят слухи" Софія зізналась, що саме після цього вони почалися активно спілкуватися з чоловіком. Нині блогерка разом з дітьми живе у нього вдома у Латвії, куди поїхала на початку повномасштабної війни.

А от про Антона мало що відомо. Чоловік вже був одружений та виховує від попередніх стосунків доньку.

До речі, шанувальники підозрюють, що не лише шалене кохання стало причиною тому, що Антон освідчився коханій. Софія вже не вперше натякає, що вагітна четвертою дитиною. На знімках, які вона публікує, видно чималий животик.

Софія Стужук з бойфрендом / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk

Нагадаємо, коли почалася повномасштабна війна в Україні, знаменитість вирішила мовчати. Згодом Софія порушила своє мовчання. Лише у травні блогерка сказала, що Росія напала на Україну. Утім, Стужук дала чітко зрозуміти, що нічого більше не розповідатиме, адже вона проти розпалювання ненависті.

Зазначимо, у Софія Стужук чимала аудиторія, серед якої багато росіян.

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