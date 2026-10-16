Трамп розкритикував Зеленського через мир: у Путіна миттєво підтакнули

Путін і Трамп. / © Associated Press

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У Кремлі цинічно звинувачує українського президента Володимира Зеленського в небажанні миру і перекладають на Київ відповідальність за відсутність прогресу у питанні миру.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

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Представник «фюрера» вкотре озвучив маніпулятивну риторику Кремля і нахабно звинуватив Зеленського у тому, що він нібито «не хоче виходити до мирного русла врегулювання» війни.

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Що більше, Пєсков заявив, мовляв, в цьому питанні Москва «повністю сходиться в цій точці зору» з президентом США Дональдом Трампом. Зауважимо, при цьому у Кремлі замовчують той факт, що вони не відмовляються від власних вимог, серед яких капітуляція України.

Водночас Водночас кремлівський речник сам собі суперечив. Він визнав, що вести переговори про мирну без чинного українського керівництва неможливо.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звинуватив Володимира Зеленського у тому, що він нібито не зацікавлений у домовленостях щодо завершення війни. Мовляв, «він не та людина, з якою нам варто мати справу».

Окрім того, очільник Білого дому заявляв, мовляв, «фюрер» Володимир Путін більше зацікавлений у завершенні війни, ніж Зеленський»: «Я думаю, що Путін хоче укласти угоду, і нам треба домогтися, щоб Зеленський теж заходів її укласти».

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