Камалія вперше розповіла про сестру, що служить у лавах ЗСУ

Виконавиця Камалія, яка нещодавно розповіла про непросту розмову з тіткою з Росії, зізналася, що одна з її сестер сьогодні боронить Україну. Як поділилася співачка, її двоюрідну сестру звуть Юлія й вона зв'язківець у лавах ЗСУ.

"Їй багато чого не можна говорити, але питаємо, як справи, як вона там. Запитуємо, коли перемога, а вона каже: "Думаю, що скоро", - розповіла Камалія в інтерв'ю "Rostyslove Production".

За словами виконавиці, вона також намагається допомагати сестрі та її побратимам на передовій.

"Зверталася до мене, бо не було у батальйону що їсти. Навіть казала: "Надішліть хоча б щось". Нічого не було, їх просто викинули увесь батальйон без нічого. Ми допомагаємо, ми не можемо всім, але ми співпрацюємо з тими, з тими і так допомагаємо", - розповіла виконавиця.

Днями Камалія показала милі світлини зі своїми донечками, які відсвяткували свій дев'ятий день народження.

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