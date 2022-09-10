Маша Єфросиніна з сином наважилася на переїзд з Німеччини

Разом із дітьми та мамою Маша Єфросиніна з початком повномасштабної війни виїхала до Європи. Родина телеведучої оселилася у Німеччині.

Однак зараз Маша вирішила, що це занадто далеко від України, тому повідомила у сторіз в Instagram, що планує переїзд.

"Ми з Олександром прийняли рішення переїхати з Німеччини ближче до дому...", - повідомила телеведуча.

Сторіз Маши Єфросиніної / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Наостанок з сином Єфросиніна вирушила до місцевого музею, де 8-річний Саша поставив маму незручне становище своїми запитаннями.

"За шість залів з видатними шедеврами мій мозок був атакований наступними запитаннями цього хлопчика: "Хто винайшов любов? За що люди вбивають інших людей? Якщо Бог є на картинах, то він існує, то чому ж ані там, ані в реальному житті він не запобігає вбивствам?", - розповіла Маша.

Сторіз Маши Єфросиніної / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Куди саме вирушає телеведуча з сином, вона поки ще не повідомила. За декілька годин Єфросиніна поділилася відео, яке підписала: "Готова до нової глави...".

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