Фатальна ДТП: у Хмельницькій області батько вбив свого сина

Слідчі встановлюють обставини ДТП, у якій загинув 10-річний хлопчик.
Дорожньо-транспортна пригода сталася в с. Карачіївці Віньковецької тергромади.
Про це повідомили у поліції Хмельницької області.
Мінітрактор з причепом, завантаженим картоплею, під час з’їзду з гори зіткнувся з відбійником.
У результаті ДТП 50-річний місцевий житель отримав серйозні травми і у важкому стані був госпіталізований до нейрохірургічного відділення Хмельницької обласної лікарні. Його 10-річний син від отриманих травм загинув на місці події. Ще двом пасажирам була надана медична допомога без госпіталізації.
За цим фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ і наразі встановлюють усі обставини події.
Раніше стало відомо, що в Одеській області на трасі в ДТП загинули батько та його малолітній син.
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