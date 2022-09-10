Фатальна ДТП: у Хмельницькій області батько вбив свого сина

Дорожньо-транспортна пригода сталася в с. Карачіївці Віньковецької тергромади.

Про це повідомили у поліції Хмельницької області.

Мінітрактор з причепом, завантаженим картоплею, під час з’їзду з гори зіткнувся з відбійником.

У результаті ДТП 50-річний місцевий житель отримав серйозні травми і у важкому стані був госпіталізований до нейрохірургічного відділення Хмельницької обласної лікарні. Його 10-річний син від отриманих травм загинув на місці події. Ще двом пасажирам була надана медична допомога без госпіталізації.

За цим фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ і наразі встановлюють усі обставини події.

Раніше стало відомо, що в Одеській області на трасі в ДТП загинули батько та його малолітній син.

Смертельна ДТП на Одещині – загинули обидва водії

Читайте також: