Неділя буде дощовою: прогноз погоди в Україні на 11 вересня

Погода буде переважно хмарною.
Неділя, 11 вересня, в Україні буде дощовою.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, за прогнозами синоптиків, 11 вересня в країні ітимуть дощі. Температура вночі 7-13°, вдень 14-20° (у північних областях 12-17°), у південній частині вночі 11-17°, вдень 18-24°.
У Києві 11 вересня погода також буде дощовою. Температура вночі 10-12°, вдень 14-16°.
Як повідомила синоптикиня Наталія Діденко, дощі 11 вересня втримаються в більшості областей України. Так, волога погода очікується у північних, центральних, західних областях, а також на Одещині та Миколаївщині. Місцями можливі сильні дощі. А ось на Запоріжжі, в Криму та в східних областях суттєві опади - навряд.
Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на вересень 2022 року.
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