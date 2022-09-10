Неділя буде дощовою: прогноз погоди в Україні на 11 вересня

Неділя, 11 вересня, в Україні буде дощовою.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 11 вересня в країні ітимуть дощі. Температура вночі 7-13°, вдень 14-20° (у північних областях 12-17°), у південній частині вночі 11-17°, вдень 18-24°.

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У Києві 11 вересня погода також буде дощовою. Температура вночі 10-12°, вдень 14-16°.

Як повідомила синоптикиня Наталія Діденко, дощі 11 вересня втримаються в більшості областей України. Так, волога погода очікується у північних, центральних, західних областях, а також на Одещині та Миколаївщині. Місцями можливі сильні дощі. А ось на Запоріжжі, в Криму та в східних областях суттєві опади - навряд.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на вересень 2022 року.

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