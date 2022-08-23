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Свята у вересні 2022 в Україні: скільки буде вихідних та святкових днів

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Свята у вересні 2022 в Україні: скільки буде вихідних та святкових днів

Свята у вересні 2022 в Україні: скільки буде вихідних та святкових днів / Фото: pixabay.com

Які свята та пам'ятні дати будуть у вересні 2022 року, читайте у матеріалі ТСН.ua.

На початку першого осіннього місяця на українців традиційно чекає День знань. Це свято створене для школярів та студентів, щоб вони могли розпочати освітній процес з урочистосты. Через війну в Україні та воєнний стан цьогоріч День знань, скоріш за все, проходитиме дистанційно.

Які ще державні та церковні свята будуть у вересні 2022 року і чи зможуть українці отримати додаткові вихідні?

Коли будуть вихідні дні у вересні 2022 року

У вересні 2022 року на українців чекає 8 неробочих днів - всі вони будуть календарними вихідними: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 та 25 вересня.

Працюватимуть українці у вересні 2022 року 22 дні.

Важливі міжнародні та професійні свята у вересні 2022 року

Важливі міжнародні та професійні свята у вересні 2022 року / © ТСН.ua
Важливі міжнародні та професійні свята у вересні 2022 року / Фото: ТСН.ua

Жодних державних свят у вересні українці не святкують. Однак є кілька професійних та міжнародних свят:

  • 1 вересня - День Знань;
  • 2 вересня - День нотаріату;
  • 4 вересня - День підприємця;
  • 8 вересня - Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів;
  • 9 вересня - Міжнародний День краси, день тестувальника, День дизайнера-графіка;
  • 10 вересня - День фізкультури і спорту, День українського кіно, Всесвітній день запобігання самогубствам;
  • 11 вересня - День танкістів, День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості;
  • 13 вересня - День програміста;
  • 15 вересня - Міжнародний день демократії;
  • 16 вересня - Міжнародний день охорони озонового шару;
  • 17 вересня - День винахідника і раціоналізатора, день фармацевтичного працівника, День рятувальника;
  • 18 вересня - День працівника лісу;
  • 20 вересня - День рекрутера;
  • 21 вересня - День миру, Міжнародний день миру, день HR-менеджера;
  • 22 вересня - День партизанської слави;
  • 25 вересня - День машинобудівника;
  • 27 вересня - День туризму, День вихователя і всіх дошкільних працівників;
  • 30 вересня - День усиновлення, Міжнародний день перекладача, Всеукраїнський День бібліотек.

Православний календар на вересень 2022 року

У вересні 2022 року віряни святкують відразу два великих православних свята. 21 вересня - Різдво Пресвятої Богородиці. А 27 вересня - Воздвиження Хреста Господнього.

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