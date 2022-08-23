Свята у вересні 2022 в Україні: скільки буде вихідних та святкових днів

Які свята та пам'ятні дати будуть у вересні 2022 року, читайте у матеріалі ТСН.ua.

На початку першого осіннього місяця на українців традиційно чекає День знань. Це свято створене для школярів та студентів, щоб вони могли розпочати освітній процес з урочистосты. Через війну в Україні та воєнний стан цьогоріч День знань, скоріш за все, проходитиме дистанційно.

Які ще державні та церковні свята будуть у вересні 2022 року і чи зможуть українці отримати додаткові вихідні?

Коли будуть вихідні дні у вересні 2022 року

У вересні 2022 року на українців чекає 8 неробочих днів - всі вони будуть календарними вихідними: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 та 25 вересня.

Працюватимуть українці у вересні 2022 року 22 дні.

Важливі міжнародні та професійні свята у вересні 2022 року

Важливі міжнародні та професійні свята у вересні 2022 року / Фото: ТСН.ua

Жодних державних свят у вересні українці не святкують. Однак є кілька професійних та міжнародних свят:

1 вересня - День Знань;

- День Знань; 2 вересня - День нотаріату;

- День нотаріату; 4 вересня - День підприємця;

- День підприємця; 8 вересня - Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів;

- Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів; 9 вересня - Міжнародний День краси, день тестувальника, День дизайнера-графіка;

- Міжнародний День краси, день тестувальника, День дизайнера-графіка; 10 вересня - День фізкультури і спорту, День українського кіно, Всесвітній день запобігання самогубствам;

- День фізкультури і спорту, День українського кіно, Всесвітній день запобігання самогубствам; 11 вересня - День танкістів, День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості;

- День танкістів, День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості; 13 вересня - День програміста;

- День програміста; 15 вересня - Міжнародний день демократії;

- Міжнародний день демократії; 16 вересня - Міжнародний день охорони озонового шару;

- Міжнародний день охорони озонового шару; 17 вересня - День винахідника і раціоналізатора, день фармацевтичного працівника, День рятувальника;

- День винахідника і раціоналізатора, день фармацевтичного працівника, День рятувальника; 18 вересня - День працівника лісу;

- День працівника лісу; 20 вересня - День рекрутера;

- День рекрутера; 21 вересня - День миру, Міжнародний день миру, день HR-менеджера;

- День миру, Міжнародний день миру, день HR-менеджера; 22 вересня - День партизанської слави;

- День партизанської слави; 25 вересня - День машинобудівника;

- День машинобудівника; 27 вересня - День туризму, День вихователя і всіх дошкільних працівників;

- День туризму, День вихователя і всіх дошкільних працівників; 30 вересня - День усиновлення, Міжнародний день перекладача, Всеукраїнський День бібліотек.

Православний календар на вересень 2022 року

У вересні 2022 року віряни святкують відразу два великих православних свята. 21 вересня - Різдво Пресвятої Богородиці. А 27 вересня - Воздвиження Хреста Господнього.