Свята у вересні 2022 в Україні: скільки буде вихідних та святкових днів

Які свята та пам'ятні дати будуть у вересні 2022 року, читайте у матеріалі ТСН.ua.
На початку першого осіннього місяця на українців традиційно чекає День знань. Це свято створене для школярів та студентів, щоб вони могли розпочати освітній процес з урочистосты. Через війну в Україні та воєнний стан цьогоріч День знань, скоріш за все, проходитиме дистанційно.
Які ще державні та церковні свята будуть у вересні 2022 року і чи зможуть українці отримати додаткові вихідні?
Коли будуть вихідні дні у вересні 2022 року
У вересні 2022 року на українців чекає 8 неробочих днів - всі вони будуть календарними вихідними: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 та 25 вересня.
Працюватимуть українці у вересні 2022 року 22 дні.
Важливі міжнародні та професійні свята у вересні 2022 року
Жодних державних свят у вересні українці не святкують. Однак є кілька професійних та міжнародних свят:
- 1 вересня - День Знань;
- 2 вересня - День нотаріату;
- 4 вересня - День підприємця;
- 8 вересня - Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів;
- 9 вересня - Міжнародний День краси, день тестувальника, День дизайнера-графіка;
- 10 вересня - День фізкультури і спорту, День українського кіно, Всесвітній день запобігання самогубствам;
- 11 вересня - День танкістів, День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості;
- 13 вересня - День програміста;
- 15 вересня - Міжнародний день демократії;
- 16 вересня - Міжнародний день охорони озонового шару;
- 17 вересня - День винахідника і раціоналізатора, день фармацевтичного працівника, День рятувальника;
- 18 вересня - День працівника лісу;
- 20 вересня - День рекрутера;
- 21 вересня - День миру, Міжнародний день миру, день HR-менеджера;
- 22 вересня - День партизанської слави;
- 25 вересня - День машинобудівника;
- 27 вересня - День туризму, День вихователя і всіх дошкільних працівників;
- 30 вересня - День усиновлення, Міжнародний день перекладача, Всеукраїнський День бібліотек.
Православний календар на вересень 2022 року
У вересні 2022 року віряни святкують відразу два великих православних свята. 21 вересня - Різдво Пресвятої Богородиці. А 27 вересня - Воздвиження Хреста Господнього.