"Швидких перемог не буде": Арестович про звільнення Херсона від окупантів

Те, що українські військові ще не взяли під контроль Херсон, не означає, що операція провалилася. Операція зі звільнення Херсона від російських окупантів проводиться планомірно.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі на YouTube-каналі "Фейгін LIVE".

Арестович наголосив, щоб поставити український прапор над Херсонською ОДА та зберегти армію, потрібно, щоб противник не міг і не хотів ефективно давати відсіч.

"Швидких перемог не буде. Спочатку була взята стратегія на системне перемелювання путінської армії. Вона довга, тому роботи є багато. Зберігайте витримку, товариші", — сказав Арестович.

Нагадаємо, Збройні сили України 29 серпня почали масштабний контрнаступ на Херсонщині. Про подробиці цієї операції в Києві поки що воліють мовчати, а Росія натомість запевняє, що відбила усі атаки. На деяких ділянках українським військовим вдалося пробити першу лінію оборони росіян. Цьому передував тривалий обстріл мостів через Дніпро і Інгулець, а також розташувань і тилових баз противника.

"Будь-яка військова операція потребує тиші. В умовах гібридної війни така реакція на новини з фронту — шкодить ЗСУ. Новина про наступ на південному напрямку є, вона надихнула українців. Але наразі треба усвідомлювати, що будь-які дії спочатку необхідно завершити, тільки тоді вони будуть результативними. Зараз треба почекати і зрозуміти правила і послідовність дій військових підрозділів", — підкреслила речниця Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк.

Водночас американські посадовці в коментарі CNN теж підтвердили, що Україна почала певні контрнаступальні дії. У США вважають, що український контрнаступ, який давно очікувався, включатиме поєднання повітряних і наземних операцій.

Цілком можливо, що "битва за Херсон" стане тривалою і надзвичайно складною для обох сторін. Але досвід попередніх воєн показує, що це зовсім не обов'язковий розвиток подій, кажуть експерти.

Звільнення Херсона: на Антонівському мосту сталися три потужні вибухи

Читайте також: