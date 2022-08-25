Донька Полякової – у Великій Британії, а Педана – в Україні: де навчатимуться діти зірок

Дехто з дітей зірок йде до першого класу, а дехто – вступає до вищого навчального закладу.
Цьогоріч перше вересня для школярів та студентів буде не таким, яким би вони хотіли його бачити.
Через повномасштабну війну в Україні багато батьків вивезли своїх дітей за кордон. Через те, що воєнні дії тривають й досі, багато хто з дітлахів піде до школи та вишів за кордоном.
Зокрема, багато дітей зірок цьогоріч навчатиметься за кордоном. Утім, є й ті, хто вирішив все ж таки залишитися в Україні.
Редакція сайту ТСН.ua пропонує переглянути, де та в якій країні навчатимуться доньки та сини знаменитостей.
Донька Тоні Матвієнко і Арсена Мірзояна
6-річна донька зіркового подружжя Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна – Ніна – ще в липні пішла до першого класу. Хоч співачка сподівалася, що дівчинка піде до української школи, та сталося не так, як гадалося. До першого класу Ніна пішла у Великій Британії, а точніше до другого, адже там відрізняється освітній процес від українського.
У навчальному закладі Ніна швидко адаптувалася й знайшла нових друзів. Та більше Тоня хвилюється через знання донечки з англійської мови, адже їх замало. Та, на щастя, вчителька Ніни з Польщі, тож вона без проблем може щось пояснити дівчинці українською.
Донька Аніти Луценко
Цьогоріч 6-річна донька тренерки - Мія - мала піти до першого класу в Україні. Втім, через повномасштабну війну спортсменка вирішила віддати дівчинку до школи за кордоном. Загалом, зараз вони перебувають у Великій Британії, тож саме там дівчинка вперше й піде до школи.
Тренерка записала Мію до звичайної сільської школи, яка розташована за 1,5 години їзди від Лондона. Аніта сподівається повернутися до України до березня 2023 року. Тож донька Луценко почне навчатися у школі у Великій Британії, а закінчить вже в Україні.
Син Санти Дімопулос і Андрія Джеджули
Виконавиця вирішила не ризикувати безпекою, тож її 13-річний син від ведучого Андрія Джеджули - Даніель – навчатиметься за кордоном. Юнаку поталанило потрапити до престижного навчального закладу. Так, Санта обрала для сина французьку школу Nice International School і вже оплатила частину вартості навчання.
Щоправда, виконавиця стикнулася у Франції зі серйозною проблемою. Вона не може знайти житло для оренди, адже хороших варіантів мало, а ціни – зависокі.
Сини Григорія Решетніка
Дружина ведучого зізналась, що вони розглядали декілька варіантів. Думали синів відправити до школи за кордоном, в Івано-Франківську або Києві. Варіант з іншою країною одразу ж відпав, адже Христина не хоче переїжджати. Щодо Івано-Франківська теж було багато роздумів. З одного боку, Григорій недалеко, а з іншого – сім'я все ж таки має бути постійно разом. Оскільки ведучий працює в Києві, то й дітей відправити до школи та садочку подружжя вирішило теж у столиці.
Донька Лідії Таран
14-річна донька ведучої – Василіса – ще навесні почала ходили до коледжу у Франції, куди разом з мамою поїхала на початку повномасштабної війни. Як розповідала ведуча, Вася швидко адаптувалася, підтягнула знання з французької мови та знайшла собі друзів. Донька Лідії вже навіть сама їздить на електричці до навчального закладу.
Донька Олі Полякової
Донька співачки – Марія – цього року вступає до вищого навчального закладу, адже школу вже закінчила. Та дівчинка вступатиме не до українського вишу, що запланувала ще до початку повномасштабної війни. Полякова молодша навчатиметься у музичному університеті BMus в Лондоні, Велика Британія.
Та все ж, Маша хотіла вступити до іншого вишу - музичного коледжу Berklee у Бостоні. Та, на жаль, у родини Полякової через війну не має коштів, аби оплатити навчання доньки. Тож Марія планує піти на підготовчі курси і наступного року спробує податися на грант.
Донька Олександра Педана
Донька ведучого – Валерія – цьогоріч закінчилася школу. З вибором університету 17-річна абітурієнтка вагалася. Та донька Педана однозначно знала, що навчатиметься в Україні, хоча варіант був вступати до вишу за кордоном.
Загалом, Валерія склала мультимедійний тест у Польщі, куди на початку війни поїхала жити зі своїм бойфрендом, та подала документи до декількох українських вишів.
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