Донька Полякової – у Великій Британії, а Педана – в Україні: де навчатимуться діти зірок

Цьогоріч перше вересня для школярів та студентів буде не таким, яким би вони хотіли його бачити.

Через повномасштабну війну в Україні багато батьків вивезли своїх дітей за кордон. Через те, що воєнні дії тривають й досі, багато хто з дітлахів піде до школи та вишів за кордоном.

Зокрема, багато дітей зірок цьогоріч навчатиметься за кордоном. Утім, є й ті, хто вирішив все ж таки залишитися в Україні.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує переглянути, де та в якій країні навчатимуться доньки та сини знаменитостей.

Донька Тоні Матвієнко і Арсена Мірзояна

6-річна донька зіркового подружжя Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна – Ніна – ще в липні пішла до першого класу. Хоч співачка сподівалася, що дівчинка піде до української школи, та сталося не так, як гадалося. До першого класу Ніна пішла у Великій Британії, а точніше до другого, адже там відрізняється освітній процес від українського.

Донька Тоні Матвієнко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

У навчальному закладі Ніна швидко адаптувалася й знайшла нових друзів. Та більше Тоня хвилюється через знання донечки з англійської мови, адже їх замало. Та, на щастя, вчителька Ніни з Польщі, тож вона без проблем може щось пояснити дівчинці українською.

Донька Аніти Луценко

Цьогоріч 6-річна донька тренерки - Мія - мала піти до першого класу в Україні. Втім, через повномасштабну війну спортсменка вирішила віддати дівчинку до школи за кордоном. Загалом, зараз вони перебувають у Великій Британії, тож саме там дівчинка вперше й піде до школи.

Аніта Луценко з донькою та чоловіком / Фото: instagram.com/aleksandr_lozovtsov

Тренерка записала Мію до звичайної сільської школи, яка розташована за 1,5 години їзди від Лондона. Аніта сподівається повернутися до України до березня 2023 року. Тож донька Луценко почне навчатися у школі у Великій Британії, а закінчить вже в Україні.

Син Санти Дімопулос і Андрія Джеджули

Виконавиця вирішила не ризикувати безпекою, тож її 13-річний син від ведучого Андрія Джеджули - Даніель – навчатиметься за кордоном. Юнаку поталанило потрапити до престижного навчального закладу. Так, Санта обрала для сина французьку школу Nice International School і вже оплатила частину вартості навчання.

Санта Дімопулос з сином / Фото: instagram.com/santadimopulos

Щоправда, виконавиця стикнулася у Франції зі серйозною проблемою. Вона не може знайти житло для оренди, адже хороших варіантів мало, а ціни – зависокі.

Сини Григорія Решетніка

Дружина ведучого зізналась, що вони розглядали декілька варіантів. Думали синів відправити до школи за кордоном, в Івано-Франківську або Києві. Варіант з іншою країною одразу ж відпав, адже Христина не хоче переїжджати. Щодо Івано-Франківська теж було багато роздумів. З одного боку, Григорій недалеко, а з іншого – сім'я все ж таки має бути постійно разом. Оскільки ведучий працює в Києві, то й дітей відправити до школи та садочку подружжя вирішило теж у столиці.

Григорій Решетнік з дружиною та дітьми / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Донька Лідії Таран

14-річна донька ведучої – Василіса – ще навесні почала ходили до коледжу у Франції, куди разом з мамою поїхала на початку повномасштабної війни. Як розповідала ведуча, Вася швидко адаптувалася, підтягнула знання з французької мови та знайшла собі друзів. Донька Лідії вже навіть сама їздить на електричці до навчального закладу.

Лідія Таран з донькою / Фото: instagram.com/lidiyataran

Донька Олі Полякової

Донька співачки – Марія – цього року вступає до вищого навчального закладу, адже школу вже закінчила. Та дівчинка вступатиме не до українського вишу, що запланувала ще до початку повномасштабної війни. Полякова молодша навчатиметься у музичному університеті BMus в Лондоні, Велика Британія.

Оля Полякова з донькою / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Та все ж, Маша хотіла вступити до іншого вишу - музичного коледжу Berklee у Бостоні. Та, на жаль, у родини Полякової через війну не має коштів, аби оплатити навчання доньки. Тож Марія планує піти на підготовчі курси і наступного року спробує податися на грант.

Донька Олександра Педана

Донька ведучого – Валерія – цьогоріч закінчилася школу. З вибором університету 17-річна абітурієнтка вагалася. Та донька Педана однозначно знала, що навчатиметься в Україні, хоча варіант був вступати до вишу за кордоном.

Олександр Педан з донькою / Фото: instagram.com/pedanos

Загалом, Валерія склала мультимедійний тест у Польщі, куди на початку війни поїхала жити зі своїм бойфрендом, та подала документи до декількох українських вишів.

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