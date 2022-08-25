Дочь Поляковой – в Великобритании, а Педана – в Украине: где будут учиться дети звезд

Некоторые из детей звезд идет в первый класс, а некоторые – поступают в высшее учебное заведение.

В этом году первое сентября для школьников и студентов будет не таким, каким они хотели бы его видеть.

Из-за полномасштабной войны в Украину многие родители вывезли своих детей за границу. Из-за того, что военные действия продолжаются до сих пор, многие дети пойдут в школу и вузы за границей.

В частности, многие дети звезд в этом году будут учиться за границей. Впрочем, есть и те, кто решил остаться в Украине.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, где и в какой стране будут учиться дочери и сыновья знаменитостей.

Дочь Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна

6-летняя дочь звездных супругов Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна – Нина – еще в июле пошла в первый класс. Хотя певица надеялась, что девочка пойдет в украинскую школу, но произошло не так, как думалось. В первый класс Нина пошла в Великобритании, а точнее во второй, ведь там отличается образовательный процесс от украинского.

Дочь Тони Матвиенко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

В учебном заведении Нина быстро адаптировалась и нашла новых друзей. Но больше Тоня волнуется из-за знаний дочери с английского, ведь их мало. Но, к счастью, учительница Нины из Польши, поэтому она без проблем может что-то объяснить девочке на украинском.

Дочь Аниты Луценко

В этом году 6-летняя дочь тренера — Мия — должна была пойти в первый класс в Украине. Впрочем, из-за полномасштабной войны РФ спортсменка решила отдать девочку в школу за границей. В общем, сейчас они находятся в Великобритании, поэтому именно там девочка впервые и пойдет в школу.

Анита Луценко с дочерью и мужем / Фото: instagram.com/aleksandr_lozovtsov

Тренер записала Мию в обычную сельскую школу, которая расположена в 1,5 часах езды от Лондона. Анита надеется вернуться в Украину до марта 2023 года. Так что дочь Луценко начнет учиться в школе в Великобритании, а закончит уже в Украине.

Сын Санты Димопулос и Андрея Джеджулы

Исполнительница решила не рисковать безопасностью, поэтому ее 13-летний сын от ведущего Андрея Джеджулы — Даниэль – будет учиться за границей. Юноше повезло попасть в престижное учебное заведение. Санта выбрала для сына французскую школу Nice International School и уже оплатила часть стоимости обучения.

Санта Димопулос с сыном / Фото: instagram.com/santadimopulos

Правда, исполнительница столкнулась с серьезной проблемой во Франции. Она не может найти жилье для аренды, ведь хороших вариантов мало, а цены – слишком высокие.

Сыновья Григория Решетника

Жена ведущего призналась, что они рассматривали несколько вариантов. Думали сыновей отправить в школу за границей, в Ивано-Франковске или Киеве. Вариант с другой страной сразу же отпал, ведь Кристина не хочет переезжать. Насчет Ивано-Франковска тоже было много размышлений. С одной стороны, Григорий недалеко, а с другой – семья все же должна быть постоянно вместе. Поскольку ведущий работает в Киеве, то и детей отправить в школу и садик супруги решили тоже в столице.

Григорий Решетник с женой и детьми / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Дочь Лидии Таран

14-летняя дочь ведущей – Василиса – еще весной начала ходить в колледж во Франции, куда вместе с мамой уехала в начале полномасштабной войны. Как рассказывала ведущая, Вася быстро адаптировалась, подтянула знание французского языка и нашла себе друзей. Дочь Лидии уже даже сама ездит на электричке в учебное заведение.

Лидия Таран с дочерью / Фото: instagram.com/lidiyataran

Дочь Оли Поляковой

Дочь певицы – Мария – в этом году поступает в высшее учебное заведение, ведь школу уже закончила. Но девочка будет поступать не в украинский вуз, что запланировала еще до начала полномасштабной войны. Поляковая младшая будет учиться в музыкальном университете BMus в Лондоне, Великобритания.

Оля Полякова с дочерью / Фото: instagram.com/polyakovamusic

И все же, Маша хотела поступить в другой вуз — музыкальный колледж Berklee в Бостоне. Но, к сожалению, у семьи Поляковой из-за войны нет средств, чтобы оплатить обучение дочери. Мария планирует пойти на подготовительные курсы и в следующем году попытается податься на грант.

Дочь Александра Педана

Дочь ведущего – Валерия – в этом году окончилась школу. С выбором университета 17-летняя абитуриентка колебалась. Но дочь Педана однозначно знала, что будет учиться в Украине, хотя вариант был поступать в вуз за границей.

Александр Педан с дочерью / Фото: instagram.com/pedanos

В общем, Валерия сдала мультимедийный тест в Польше, куда в начале войны поехала жить со своим бойфрендом, и подала документы в несколько украинских вузов.

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