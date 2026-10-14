У Варшаві чоловік плюнув в українку та втік: поліція відреагувала (відео)

Невідомий чоловік та українка, в яку він плюнув у Варшаві / © скриншот з відео

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У центрі Варшави стався черговий прикрий інцидент щодо громадянки України. Невідомий чоловік плюнув у дівчину в закладі харчування та миттєво втік. За справу взялася поліція.

Про це у соцмережі X повідомив користувач Богдан Кучарський.

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Кучарський розповів про інцидент за участю українки, який нібито стався у закладі Między Bułkami на Єрусалимських алеях, 23 у Варшаві. За словами автора допису, невідомий чоловік плюнув у його українську подругу, після чого втік із місця події.

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До публікації Кучарський також прикріпив відео, де видно обличчя чоловіка, якого автор вважає причетним до інциденту.

Кучарський закликав міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марціна Кєрвінського відреагувати на ситуацію.

Дата публікації 16:06, 14.10.26 Кількість переглядів 25 У Варшаві зняли на відео, як чоловік плюнув в українку та втік

Через три години після публікації коментар під нею залишив профіль поліції району Середмістя у Варшаві.

«Дякуємо за повідомлення. У цій справі вже вжито відповідних заходів», — написали правоохоронці.

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Таким чином, варшавська поліція публічно підтвердила, що після появи інформації в соцмережах у справі вже вживаються відповідні заходи.

Повідомлення поліції / © Соцмережа X

До слова, у Польщі раніше судимий Марцін Д. напав на українця на ґрунті національної ненависті. Зловмисник обзивав чоловіка, після чого витяг ланцюг і завдав йому кількох ударів по голові, спині та руках. Нападника затримали наступного дня. Наразі він перебуває під вартою, а справу передано до суду.

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