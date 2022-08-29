Битва за південь: ЗСУ почали контрнаступ на Херсонщині – всі подробиці

Українські військові пробили першу лінію оборони російських військ на Херсонському напрямку. А офіційні особи публікують повідомлення про знищення баз ЗС РФ в області.

Окупанти залишають свої позиції, а українські військові працюють по ворогові зі всієї зброї.

Керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони й оборони "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що ЗСУ пішли в контрнаступ на багатьох напрямках на півдні України.

"Сьогодні ми розпочали наступальні дії в різних напрямках. Контрнаступ триває вже давно — це виснаження ворога і ненадання йому можливості просуватися. А сьогодні ми розпочали саме наступальні дії по різних напрямках, у тому числі на Херсонщині", — сказала вона.

В Оперативному угрупованні військ "Каховка" розповіли, що в тимчасово окупованій Херсонській області знищені майже всі великі мости: Антонівський залізничний, автомобільний та Новокаховський. Залишилися лише пішохідні переходи.

"Російська армія виявилася відрізаною від постачання озброєння та особового складу з території Криму. Для України - це блискучий шанс повертати свої території", — йдеться у повідомленні.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Телеграм-каналі також натякає на хороші новини з фронту.

Єрмак написав публікацію, прикріпивши до неї РСЗВ "Град" та підпис "І згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. Під пекучим небом українського серпня".

Очільник Одеської ОВА Сергій Братчук опублікував також список уражених цілей станом на 13:00 у Херсонській області:

Берислав. Влучання в базу військ РФ

влучання в пост поруч із північно-кримським каналом

влучання у переправу у Львові (Бериславський район, Херсонська область) — знищено повністю

українські війська завдали потужного удару по військовій частині в Херсоні на вулиці Паровозній

Можна сказати, що потужний наступ почався, коли ЗСУ підірвали ключові мости на Херсонщині.

Перший удар ЗСУ по Антонівському мосту відбувся 19 липня, потім повторився знову, а місцева окупаційна влада заявила про вимушене перекриття переправи.

Удари по мостах і складах на окупованих територіях завдають переважно РСЗВ HIMARS, які б'ють на відстань до 80 км.

В останні дні Росії вдалося провести лише поверхневий ремонт пошкодженого мосту. Він був однією з ключових переправ через Дніпро у Херсонській області.

Іншими двома є Антонівський залізничний міст у Херсоні та Каховський міст біля ГЕС.

ЗСУ вдарили по мосту в районі Каховської ГЕС 10 серпня, після чого він став непридатним до проїзду важкої техніки.

"Два основні автодорожні мости, які забезпечували доступ до окупованих Росією територій на правому березі Дніпра в Херсонській області, не можуть бути використані для військового постачання", - сказано у звіті британської розвідки за 13 серпня.

Минулого тижня ще більше постраждав головний залізничний міст під Херсоном.

Також 26 серпня ЗСУ повідомили, що вдарили по Дар᾽ївському мосту через річку Інгулець на правому боці Дніпра на Херсонщині. Його експлуатація наразі зупинена.

Цей міст - єдина транспортна артерія постачання до Херсона правим берегом Дніпра з Каховки.

Від кінця липня Росія використовує понтонну переправу біля залізничного мосту як один зі шляхів постачання своєї армії. Навіть якщо Росії вдасться здійснити значний ремонт мостів, вони залишаться головним уразливим місцем.

Крім того, за останні дні українська армія успішно обстріляла Антонівський залізничний міст, склади росіян в районі Олешок, Чорнобаївки, Нової Каховки, Берислава і навіть Скадовська, який розташований за понад 80 км від лінії фронту.

Та найбільш помітним було знищення 40-вагонного російського залізничного ешелону з особовим складом та боєкомплектом у Брилівці, за 40 км від Херсона.

Росія офіційно не коментувала ці обстріли та українські заяви про них. Водночас російські пабліки перепубліковували відео мешканців цих регіонів з кадрами пожеж та звуками вибухів.

Шлях з пекла окупації: що нині відбувається в Херсоні та наскільки безпечно звідти виїхати

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