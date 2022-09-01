"Быстрых побед не будет": Арестович об освобождении Херсона от оккупантов

То, что украинские военные еще не взяли под контроль Херсон, не означает, что операция провалилась. Операция по освобождению Херсона от российских оккупантов проводится планомерно.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире на YouTube-канале "Фейгин LIVE".

Арестович подчеркнул, чтобы поставить украинский флаг над Херсонской ОГА и сохранить армию, нужно, чтобы противник не мог и не хотел эффективно давать отпор.

"Быстрых побед не будет. Сначала была взята стратегия на системное перемалывание путинской армии. Она долгая, поэтому работы много. Сохраняйте выдержку, товарищи", — сказал Арестович.

Напомним, Вооруженные силы Украины 29 августа начали масштабное контрнаступление в Херсонской области. О подробностях этой операции в Киеве пока предпочитают молчать, а Россия уверяет, что отразила все атаки. На некоторых участках украинским военным удалось пробить первую линию обороны россиян. Этому предшествовал длительный обстрел мостов через Днепр и Ингулец, а также расположений и тыловых баз противника.

"Любая военная операция нуждается в тишине. В условиях гибридной войны такая реакция на новости с фронта вредит ВСУ. Новость о наступлении на южном направлении есть, она вдохновила украинцев. Но сейчас надо осознавать, что любые действия сначала необходимо завершить, только тогда они будут результативными. Сейчас нужно подождать и понять правила и последовательность действий военных подразделений", — подчеркнула спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

В то же время, американские чиновники в комментарии CNN подтвердили, что Украина начала определенные контрнаступательные действия. В США считают, что украинское контрнаступление, которое давно ожидалось, будет включать сочетание воздушных и наземных операций.

Вполне возможно, что "битва за Херсон" станет длительной и чрезвычайно сложной для обеих сторон. Но опыт предыдущих войн показывает, что это совсем необязательное развитие событий, говорят эксперты.

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