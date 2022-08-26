Що можна посадити у вересні на городі

Хоч на початку вересня грядки на городі вже і стають порожніми, не варто повністю завершувати свої роботи. Особливо, якщо вам хочеться додати ділянці яскравих барв. Є певні культури, які можна посадити у вересні на городі. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Насамперед, у вересні на городі можна посадити різноманітну зелень. Вона швидко росте і не потребує особливого догляду. Вибирайте руколу, китайську капусту, шпинат, пряні трави, цибулю. Не варто вибирати ті рослини, які довго достигають. Тому що вони просто не встигуть дати врожай до початку холодів.

Що посадити на городі у вересні: найпопулярніші культури

Китайська капуста. Вона зовсім не схожа на пекінську, тому що не утворює качана, зате формує гарну розетку зеленого листя. Ця культура полюбляє прохолодний клімат, тому буде чудово рости у вересні, Через 40-60 днів після висівання її вже можна збирати і вживати в їжу.

Салат-латук. Це дуже смачний та корисний сорт салату, який без проблем переносить низьку температуру (буде відмінно рости за +5 градусів) та навіть не лякається морозів до -5 градусів.

Шпинат. Для осіннього клімату ця рослина підходить просто ідеально. Вона не лише прикрасить вашу ділянку, але й додасть корисних вітамінів на стіл. Вже через 35-50 днів після висівання шпина готовий до вживання.

Рукола. Вона також добре переносить низькі температури, навіть заморозки до -7 градусів їй зовсім не страшні. Для руколи також оптимальним є короткий світловий день, тому вересень - ідеальний час, коли її можна висівати. Проте пам'ятайте, що постійної тіні рослина не любить і навіть від цього втрачає смакові якості. Також руколу потрібно добре поливати, особливо, якщо осінь суха.

Пряні трави. На грядці можна постійно підтримувати ароматну зелень, яка швидко зростає. Наприклад, коріандр, кріп, петрушку, базилік, цибулю на зелень тощо.

Якщо ви ще не посадили озимий часник, можна це зробити і на початку вересня. Це морозостійка рослина, а тому ранньої весною ви побачите перші паростки. Також аж до середини першого осіннього місяця можна садити смородину, малину, полуницю та інші ягідні культури.