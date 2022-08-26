Что можно посадить в сентябре на огороде

Хотя в начале сентября грядки на огороде уже и пустуют, не стоит полностью завершать свои работы. Особенно если вам хочется добавить участку ярких красок. Есть некоторые культуры, которые можно посадить в сентябре на огороде. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

В первую очередь, в сентябре на огороде можно посадить разнообразную зелень. Она быстро растет и не нуждается в особом уходе. Выбирайте рукколу, китайскую капусту, шпинат, пряные травы, лук. Не стоит выбирать те растения, которые долго созревают. Потому что они просто не успеют дать урожай в начале холодов.

Что посадить на огороде в сентябре: самые популярные культуры

Китайская капуста. Она совсем не похожа на пекинскую, потому что не образует кочерыжку, зато формирует хорошую розетку зеленых листьев. Эта культура любит прохладный климат, поэтому будет прекрасно расти в сентябре. Через 40-60 дней после высева ее уже можно собирать и употреблять в пищу.

Салат-латук. Это вкусный и полезный сорт салата, который без проблем переносит низкую температуру (будет отлично расти за +5 градусов) и даже не пугается морозов до -5 градусов.

Шпинат. Для осеннего климата это растение подходит просто безупречно. Она не только украсит ваш участок, но и добавит полезные витамины на стол. Уже через 35-50 дней после высева шпион готов к употреблению.

Рукола. Она также хорошо переносит низкие температуры, даже заморозки до –7 градусов ей совсем не страшны. Для руколы также оптимальным является короткий световой день, поэтому сентябрь – идеальное время, когда ее можно высевать. Однако помните, что постоянной тени растение не любит и даже от этого теряет вкусовые качества. Также руколу нужно хорошо поливать, особенно если осень сухая.

Пряные травы. На грядке можно постоянно поддерживать быстрорастущую ароматную зелень. Например, кориандр, укроп, петрушку, базилик, лук на зелень и т.д.

Если вы еще не посадите озимый чеснок, можно это сделать и в начале сентября. Это морозостойкое растение, а потому ранней весной вы увидите первые побеги. Также до середины первого осеннего месяца можно сажать смородину, малину, клубнику и другие ягодные культуры.