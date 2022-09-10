Роковое ДТП: в Хмельницкой области отец убил своего сына

Дорожно-транспортное происшествие произошло в с. Карачиевцы Виньковецкой тергромады.

Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.

Минитрактор с прицепом, загруженным картофелем, во время съезда с горы столкнулся с отбойником.

В результате ДТП 50-летний местный житель получил серьезные травмы и в тяжелом состоянии был госпитализирован в нейрохирургическое отделение Хмельницкой областной больницы. Его 10-летний сын от полученных травм погиб на месте происшествия. Еще двум пассажирам была оказана медицинская помощь без госпитализации.

По этому факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее стало известно, что в Одесской области на трассе в ДТП погиб отец и его малолетний сын.

Смертельное ДТП в Одесской области - погибли оба водителя

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