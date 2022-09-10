Резников сообщил, может ли Путин убедить Лукашенко вступить в войну против Украины

Желания белорусов воевать в Украине нет.
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, вступит ли Лукашенко в войну против Украины на стороне Путина.
Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.
На вопрос: "Может ли Путин убедить Лукашенко использовать белорусскую армию против Украины и выполнит ли белорусская армия такой приказ?", Резников ответил: "Слово "убедить" – это не отношения Путина и белорусов.
"Попытаться заставить — может. Аншлюс Беларуси фактически состоялся. Но мои наблюдения за уже почти семь месяцев говорят, что нет горячего желания белорусов воевать в Украине, это считывается руководством Беларуси", — считает глава Минобороны Украины.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 199-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.
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