Резников сообщил, может ли Путин убедить Лукашенко вступить в войну против Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, вступит ли Лукашенко в войну против Украины на стороне Путина.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

На вопрос: "Может ли Путин убедить Лукашенко использовать белорусскую армию против Украины и выполнит ли белорусская армия такой приказ?", Резников ответил: "Слово "убедить" – это не отношения Путина и белорусов.

"Попытаться заставить — может. Аншлюс Беларуси фактически состоялся. Но мои наблюдения за уже почти семь месяцев говорят, что нет горячего желания белорусов воевать в Украине, это считывается руководством Беларуси", — считает глава Минобороны Украины.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 199-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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