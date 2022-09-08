После этого Лукашенко будет только мешать Путину: Жданов объяснил, почему белорусский диктатор не решится атаковать Украину

Как только самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отдаст приказ наступать на Украину, это будет последний день его президентства. Белорусский диктатор это хорошо понимает.

Глава Кремля Путин требует от Лукашенко не только вступить в эту войну, но и подписать договор о создании так называемого союзного государства – типа Советского Союза.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в интервью "Факту".

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"Если лукашенко прикажет своим вооруженным силам перейти границу Украины, это будет его последний приказ в должности президента Беларуси. Он это четко понимает. Потому что после этого он путину будет только мешать на этом посту. Путин требует от лукашенко не только вступить в эту войну, а и подписать договор о создании союзного государства, что-то вроде Советского Союза в версии 2.0 И пока лукашенко сидит на собственных штыках, под прикрытием белорусской армии, он чувствует себя более-менее защищенным. военных действиях против Украины, то ВС Беларуси автоматически перейдут под управление генштаба российской федерации", — отметил он.

Эксперт добавляет, что как только армия Беларуси перейдет под управление ВС РФ, Лукашенко останется без военной поддержки, что угрожает его диктаторскому правлению.

"И дальше пути лукашенко будет только мешать, поскольку он останется единственным препятствием на пути создания единого союзного государства с россией. Отец это хорошо понимает и поэтому позволяет использовать свою территорию для ракетных обстрелов Украины, отдает свои боеприпасы, свою военную технику. Поэтому Лукашенко позволяет российским вербовщикам вербовать бывших силовиков Беларуси для участия в войне на стороне российской федерации», – подчеркнул Жданов.

Напомним, в Беларуси 8 сентября начались совместные учения "Запад-22" стран ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности — военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан).

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