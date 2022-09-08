США предоставит Украине и 18 ее соседям 2 млрд долларов военной помощи

США предоставит Украине и ряду стран Европы военную помощь в размере более 2 млрд долларов.

Из этих средств половина пойдет на нужды Украины, другую половину получат 18 ее соседей из региона.

О соответствующем решении в своем Твиттере сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Я направил $675 млн. вооружений и оборудования из запасов Министерства обороны США для Украины, а также дополнительные $2,2 млрд. для поддержки долгосрочных оборонных инвестиций в Украине и 18 соседних странах. Соединенные Штаты продолжают стоять с Украиной", — написал Блинкен.

На официальном сайте Минобороны США объясняют, что 1 миллиард долларов будет направлен для укрепления безопасности Украины, еще 1 миллиард предоставит 18 соседям Украины из региона.

В целом с января 2021 года Соединенные Штаты выделили Украине помощь по безопасности на сумму более 15,2 миллиарда долларов.

"Чтобы удовлетворить новые потребности Украины на поле боя, Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине ключевые средства", — говорится в сообщении.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен 8 сентября прибыл в Украину с необъявленным визитом, чтобы обсудить военную поддержку Украины.

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