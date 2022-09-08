США нададуть Україні та 18 її сусідам 2 млрд доларів військової допомоги

США надасть Україні та низці країн Європи військову допомогу в розмірі понад 2 млрд доларів.

З цих коштів половина піде на потреби України, іншу половину отримають 18 сусідів України з регіону.

Про відповідне рішення у своєму Твітері повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Я спрямував $675 млн озброєнь та обладнання із запасів Міністерства оборони США для України, а також додаткові $2,2 млрд для підтримки довгострокових оборонних інвестицій в Україні та 18 сусідніх країнах. Сполучені Штати продовжують стояти з Україною", - написав Блінкен.

На офіційному сайті Міноборони США пояснюють, що 1 мільярд доларів буде спрямовано для зміцнення безпеки України, ще 1 мільярд нададуть 18 сусідам України з регіону.

Загалом із січня 2021 року Сполучені Штати виділили Україні безпекову допомогу на суму понад 15,2 мільярда доларів.

"Щоб задовольнити нові потреби України на полі бою, Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні ключові засоби", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, д ержавний секретар США Ентоні Блінкен 8 вересня прибув до України з неоголошеним візитом, аби обговорити військову підтримку України.

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