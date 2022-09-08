Індонезія готова організувати зустріч Зеленського та Путіна на саміті G20

Індонезія готова організувати зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна під час саміту G20.

Саміт має відбутися вже за два місяці — 15-16 листопада на острові Балі.

Про це заявив посол Індонезії в РФ Хосе Таварес, повідомляє російське пропагандистське видання "РИА Новости".

"Це було б відмінно - майданчик є. Якби вони використовували цей майданчик, це було б відмінно, і Індонезія готова посприяти в цьому питанні", - сказав посол.

Водночас він додав, що Індонезія підтримує зусилля Туреччини щодо переговорів, які проходили раніше.

"Ми сподіваємося, що якщо вони захочуть використовувати для зустрічі майданчик саміту G20 на Балі, то чому б і ні? Це прекрасна можливість", - додав Таварес.

Нагадаємо, президент Індонезії особисто вручив Володимиру Зеленському запрошення на засідання G20. Президент України подякував індонезійському очільникові Джоко Відодо, але його участь у заході залежить від присутності там очільника Російської Федерації.

Своєю чергою, у Міністерстві закордонних справ Російської Федерації заявили, що очільник Кремля Володимир Путін погодився взяти участь в саміті G20. Формат участі поки невідомий. Як пояснили в МЗС РФ, він "залежатиме від подій у світі та санітарно-епідеміологічної ситуації в Південно-Східній Азії".

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