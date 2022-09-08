В Атлантиці ехолокатор зафільмував 15-метрове чудовисько

Група вчених з Інституту атлантичних акул досліджувала води в Атлантиці, коли один із співробітників помітив, що під човном пливе величезна риба, схожа на мегалодона.

Ехолокатор показував, що біля судна пливе щось, що нагадує величезного стародавнього хижака — приблизно 15 метрів завдовжки та вагою 40 тонн.

Про це пише Daily Mail.

"У нас під човном Мег", — сказав один з учасників команди.

Невідомий хижак неабияк зацікавив учених — на секунди вони навіть повірили у повернення гіганта океанів, мегалодонів. Однак стало зрозуміло, що це лише величезний косяк скумбрії.

Мегалодон — один із найбільших і найстрашніших хижаків, які тримали океан у страху протягом 13 мільйонів років. Учені вважають, що величезні хижаки вимерли приблизно 3 мільйонів років тому.

Раніше стало відомо, що чилійські рибалки впіймали велетенського оселедцевого короля чубатого (Regalecus glesne) довжиною 5 метрів. Зазвичай довжина таких риб з родини ременетілих становить 1−2 метри.

У музеї Сан-Франциско живе найстаріша акваріумна риба у світі

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