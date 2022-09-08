В Атлантике эхолокатор запечатлел 15-метровое чудовище

Группа ученых из Института атлантических акул исследовала воды в Атлантике, когда один из сотрудников заметил, что под лодкой плывет огромная рыба, похожая на мегалодона.
Эхолокатор показывал, что возле судна плывет что-то напоминающее огромного древнего хищника — примерно 15 метров в длину и весом 40 тонн.
Об этом пишет Daily Mail.
"У нас под лодкой Мег", — сказал один из участников команды.
Неизвестный хищник очень заинтересовал ученых — на секунды они даже поверили в возвращение гиганта океанов, мегаладонов. Однако стало ясно, что это лишь огромный косяк скумбрии.
Мегалодон — один из самых больших и страшных хищников, державших океан в страхе на протяжении 13 миллионов лет. Ученые считают, что огромные хищники вымерли примерно 3 миллиона лет назад.
Ранее стало известно, что чилийские рыбаки поймали гигантского сельди короля хохлатого (Regalecus glesne) длиной 5 метров. Обычно длина таких рыб из семейства ремнетелых составляет 1-2 метра.
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