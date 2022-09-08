В Украине арестовали магазин парфюмерии, которым владеет россиянка

Стражи порядка наложили арест на корпоративные права компаний, занимающихся продажей косметики и парфюмерии на сумму 881 тысячу гривен. Конечным бенефициарным владельцем сети оказалась гражданка России.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Кроме того, арест наложили и на изъятую продукцию в количестве более 700 тысяч единиц и денежные средства, хранившиеся на банковских счетах на сумму свыше 420 млн гривен.

Следствие установило, что должностные лица общества, работающие в сфере оптовой и розничной торговли парфюмерией и косметикой, регистрировали налоговые накладные, занижая при этом реальную цену продажи товара.

В результате они уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость на 33 миллиона гривен. Также работники компании оформили искусственный налоговый кредит по предоставлению рекламных услуг этим предприятиям. Это привело к общему занижению налога на добавленную стоимость на 17,8 млн. гривен. Таким образом, государственный бюджет недополучил более 50 миллионов гривен", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в Киеве, а также в Житомирской и Николаевской областях арестовали асфальтобетонные заводы, принадлежащие белорусским компаниям.

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